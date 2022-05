D. Augusto César. "Magoa ver as pessoas serem tratadas como lixo"

Ali permaneceu durante quase 26 anos, dedicando-se à evangelização, visitando as comunidades, e empenhando-se na formação do clero, dos leigos e, ainda na estruturação da diocese.

Viu muitas pessoas a passar por dificuldades e foi-se mantendo atento, experiência que, diz, o ajudou “a ser humilde”.

Atualmente, D. Augusto César vive, na condição de emérito, na Casa das Filhas da Caridade, de S. Vicente de Paulo, em Fátima, mas mantem-se ativo. “Celebro todos os dias e quando me pedem faço retiros e presido a peregrinações nacionais”, revela com satisfação, dado que “não vejo a minha vida de outra maneira”.

Gostava de ser santo

D. Augusto César diz, em tom de brincadeira, que “gostava de ser santo”. Coisa que “ainda não sou, e demorará, não sei quanto tempo”. “Só o Senhor saberá”, acrescenta o bispo.

Quanto à Igreja à qual pertence, D. Augusto César diz que gostaria que ela fosse o exemplo do diálogo. Considerando que “é preciso que haja entre os bispos e os sacerdotes maior diálogo”, o bispo emérito defende que “este diálogo seja implantado no meio do povo, para que o povo aprenda também a dialogar”.

Depois da celebração da Eucaristia, na concatedral de Portalegre-Castelo Branco, neste sábado às 11h00, D. Augusto César presidirá à peregrinação diocesana a Fátima, no dia 29 de maio. De tarde, nesse dia, continuará com os diocesanos de Portalegre-Castelo Branco no Auditório Paulo VI em Fátima, onde haverá um programa a cumprir com espaço suficiente para quem, da diocese, quiser participar.