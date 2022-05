Penamacor promove jornadas sobre religiosidade popular

As Primeiras Jornadas de Religiosidade Popular em Penamacor vão realizar-se no sábado, dia 21 de maio, com a participação de oradores de Portugal e Espanha.



A i niciativa tem como objetivo "colocar este património e o território de Penamacor nas redes de circulação e criação de conhecimento académico de estudo destas práticas", sublinha André Oliveirinha, da Câmara Municipal de Penamacor, um dos organizadores deste evento.

As Jornadas têm como tema "Cultos e Romarias na Raia Ibérica".

"Durante um dia, investigadores e participantes discutirão as problemáticas em torno da temática que se propõe este ano, que são as Romarias tradicionais inseridas dentro daquilo que é a Religiosidade Popular, fazendo isto parte da identidade cultural destas comunidades raianas", explica o responsável.

"Desde, pelo menos, a primeira metade do séc. XX que autores como Jaime Lopes Dias ou José Alves Monteiro, entre outros, se preocupam em conseguir importantes descrições etnográficas do que são as Romarias Populares típicas desta região, legando aos dias de hoje consideráveis documentos que atestam a importância destas manifestações no âmbito cultural destas comunidades e que hoje se encontram quase no esquecimento, como nos refere Rolão Preto, sendo para isso importante perceber a forma como se pode fazer a sua revitalização", indica André Oliveirinha.

A ideia deste evento "surge no seguimento das políticas de salvaguarda, divulgação e dinamização do património imaterial circunscrito ao território do concelho de Penamacor, mas também do ponto de vista transfronteiriço. Num período em que tanto se fala do esquecimento das comunidades, é importante a preservação da memória quer coletiva, quer singular destes indivíduos".

Participam oradores de Portugal e de Espanha, o que mostra "a permeabilidade da nossa fronteira e a ligação das comunidades em torno destes cultos religiosos".

Do programa constam a apresentação de cânticos desta região, apresentando ao público "as diferenças e variações etnomusicológicas existentes entre a região serrana, concelhos de Fundão e Covilhã e a região raiana de Penamacor e Idanha-a-Nova".

As Jornadas de Religiosidade Popular vão decorrer em Penamacor, no auditório da Santa Casa da Misericórdia.

São organizadas pela autarquia de Penamacor "em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia e o Instituto de Antropologia de Castela e Leão".

O programa completo pode ser consultado aqui.