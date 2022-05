O presidente da Fundação JMJ, D. Américo Aguiar, garantiu, esta quinta-feira, que a Jornada Mundial da Juventude "está num bom caminho".

O bispo auxiliar de Lisboa foi recebido pelo presidente da Assembleia da República e, no final, sublinhou a boa colaboração que tem existido entre a Igreja e o Estado, para Lisboa receber o evento do próximo ano.

“Desde que o sonho começou, que o senhor cardeal-patriarca contactou e recebeu da parte do Presidente da República, do senhor primeiro-ministro e do presidente da Assembleia da República toda a disponibilidade institucional para nos apoiarem neste desígnio nacional, que é produzir tudo o que é necessário, toda a logística necessária, para que possamos acolher em Portugal centenas, milhares de jovens”, assinalou D. Américo Aguiar.

Sobre o encontro desta manhã, o presidente da Fundação JMJ explica que, “tendo o dr. Augusto Santos Silva iniciado funções há relativamente pouco tempo, foi a oportunidade de formalmente nos encontrarmos e podermos partilhar, digamos, o ponto de situação; e da parte do senhor Presidente da Assembleia da República, a renovação dessa disponibilidade e desse acompanhamento”.

Já o presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, refere que foi feito “o ponto de situação da preparação das jornadas, seja nos seus aspetos logísticos e organizacionais, seja do ponto de vista do respetivo conteúdo” e sublinha a importância que o encontro dos jovens com o Papa vai ter para o país.

“Será um acontecimento muito importante na vida cívica portuguesa, com a presença certamente de muitas centenas de milhares de jovens que participaram nas celebrações e nas atividades de natureza pastoral, social e cultural que decorrerão”, disse Santos Silva à Renascença.

A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa está marcada para agosto de 2023. Inicialmente, ia realizar-se em 2022, no entanto, a pandemia da Covid-19 obrigou ao adiamento por um ano.