Estão de volta ao Santuário os Cursos de Fátima

O Santuário de Fátima vai promover entre 6 e 8 de julho mais uma edição dos Cursos de Verão.

A iniciativa, que vai decorrer no Centro Pastoral de Paulo VI, propõe-se aprofundar a biografia e o contexto histórico de Santa Jacinta Marto.

“Além de abordagens sobre a história nacional e local, também se procurará analisar o contexto religioso e social dos inícios da centúria de Novecentos. Merecerá especial atenção o trajeto biográfico e a espiritualidade desta importante protagonista de Fátima, assim como as fontes e as representações artísticas que lhe estão associadas”, lê-se na sinopse que apresenta a proposta formativa.

De acordo com o Santuário, o primeiro dia do encontro “iniciará com uma abordagem ao período histórico que medeia o nascimento e a morte da vidente mais nova, com foco na questão religiosa ao tempo da Primeira República”, numa apresentação que estará a cargo de Paulo Fontes, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.

Ainda antes o almoço, Nuno Severiano Teixeira, do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, apresentará uma contextualização da participação de Portugal na Primeira Grande Guerra Mundial.

À tarde, o especialista em história local José Poças das Neves apresentará uma caracterização do concelho de Ourém, ao tempo das aparições, seguindo-se uma apresentação sobre a sensibilidade devocional da narrativa de Fátima, à luz do pensamento e espiritualidade na Idade Moderna e Contemporânea, a cargo de José Eduardo Franco, do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta.

A encerrar o primeiro dia destaca-se uma visita à Casa das Candeias, Núcleo Museológico da Fundação Francisco e Jacinta Marto.

Para o segundo dia de trabalhos está programada uma reflexão sobre o lugar da criança na sociedade portuguesa, nas épocas moderna e contemporânea, por Maria de Fátima Reis, do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, seguindo-se uma apresentação, a cargo de Sónia Vazão, do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, sobre as congregações religiosas inspiradas na Mensagem de Fátima.

Depois, a investigadora Agripina Vieira, da Techn&Art, do Instituto Politécnico de Tomar, traçará “um retrato de Jacinta Marto a partir das fontes de Fátima” e o dia culmina com visita à casa de São Francisco e de Santa Jacinta Marto.

No último dia da iniciativa, o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, apresentará e Marco Daniel Duarte, diretor do Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, fará um percurso sobre os retratos de Jacinta Marto nas representações artísticas (fotografia e iconografia).

Após o almoço, Sónia Vazão, vai recordar “Os dias de Jacinta Marto em Lisboa” e Marco Daniel Duarte termina o curso, de seguida, com o esboço de uma biografia de Santa Jacinta Marto.

Os Cursos de Verão do Santuário de Fátima têm sido promovidos anualmente pelo Departamento de Estudos do Santuário de Fátima a pensar nos investigadores que pretendem estudar o fenómeno de Fátima.

O programa completo da edição deste ano, as condições e formulário de inscrição podem ser consultados aqui.