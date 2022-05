Santuário de Fátima oferece férias a crianças e jovens com deficiência e aos seus pais

Depois de não se ter realizado em 2020 e 2021, devido à pandemia, a iniciativa “Vem para o meio: Férias para Pais de Pessoas com Deficiência” está de volta ao Santuário de Fátima, entre 20 de julho e 31 de agosto.

Durante uma semana, as crianças e jovens com deficiência “ficam ao cuidado de voluntários, proporcionando, deste modo, um momento de descanso e uma oportunidade de enriquecimento moral e espiritual aos seus cuidadores, uma vez que a proposta prevê a possibilidade de os pais das crianças e jovens acompanharem os filhos”, explica o Santuário.

A iniciativa decorre no Centro de Espiritualidade Francisco e Jacinta Marto, dos Silenciosos Operários da Cruz, situada na Estrada de Minde, a 3 km da Rotunda Sul, assumindo o Santuário as despesas da alimentação e de alojamento de todos os participantes.

No âmbito da iniciativa estão previstas diversas atividades, entre as quais: uma visita guiada aos Valinhos, uma outra à Capelinha das Aparições e ao Santuário, e uma ida à Praia das Rocas, em Castanheira de Pera.

Segundo o Santuário, estas semanas de férias, mobilizam “mais de 200 pessoas, entre as famílias e os voluntários, que dão um imprescindível contributo para a realização desta proposta e para os quais também decorrem inscrições”.

“Mais do que uma proposta de voluntariado, a semana ‘Vem para o meio’ é uma experiência de entrega, doação e auto-implicação em favor do outro, na qual és convidado a despir-te da centralidade do ‘eu’ para dar protagonismo ao ‘tu’, ao outro, descobrindo nele uma riqueza única”, lê-se no convite que é feito aos maiores de 16 anos que estiverem disponíveis para colaborar voluntariamente nesta iniciativa, em turnos semanais.

A informação e documentação necessária para as inscrições, que devem ser feitas até 20 de junho, estão disponíveis na página da iniciativa “Vem para o meio”, que se realiza pelo 14ºano.