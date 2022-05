Santa Sé manifesta "apreço" pelos passos dados pela CEP para erradicar abusos na Igreja

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assegura que "o esforço por erradicar o abuso sexual de menores, não só da Igreja, mas também da sociedade, continuará a ser uma prioridade".

Em comunicado, após uma reunião com a Cúria Romana no Vaticano sobre os abusos sexuais na Igreja, a CEP destaca que “a partilha de experiências entre todos foi enriquecedora e os vários intervenientes manifestaram o seu apreço pelos passos dados pela Conferência Episcopal Portuguesa e pela Comissão Independente, e com quantos com ela colaboram, e reafirmaram a importância de estudar os casos de abuso sexual, acompanhar as vítimas e atuar preventivamente”.

A nota de imprensa da CEP acrescenta que os bispos portugueses tomaram a iniciativa de, "no final de 2021, de criar uma Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa. Esta Comissão, que iniciou os trabalhos no início de 2022, tem feito o seu percurso, procurando cumprir os objetivos que se propôs”.



“Sendo esta uma questão que interessa, não só à Igreja Católica em Portugal, mas à Igreja no seu todo, realizou-se, no dia 18 de maio, em Roma, uma reunião de trabalho entre alguns Bispos da Conferência Episcopal e responsáveis dos Dicastérios da Cúria Romana que acompanham, mais de perto, estes temas”, acrescenta o comunicado.