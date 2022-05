​Papa manifesta pesar pela morte do Presidente dos Emirados Árabes Unidos

O Papa Francisco mostra-se “entristecido” com a morte de Sua Alteza, o Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos e Soberano de Abu Dhabi”, e oferece “sinceras condolências e a garantia de orações pelo seu descanso eterno”.



Numa mensagem hoje divulgada pela Santa Sé, o Papa refere que se une “ao povo dos Emirados no luto pela sua morte e em homenagem à sua liderança distinta e perspicaz ao serviço da nação”.

O Santo Padre sublinha o papel de Zayed Al Nahyann nas iniciativas que permitiram a visita papal Abu Dhabi e respetivas consequências.

“Estou particularmente grato pela solicitude demonstrada por Sua Alteza à Santa Sé e às comunidades católicas dos Emirados, e pelo seu compromisso com os valores do diálogo, compreensão e solidariedade entre os povos e tradições religiosas solenemente proclamados pelo histórico Documento de Abu Dhabi e incorporado no Prémio Zayed para a Fraternidade Humana”, lê-se na mensagem.

“Que o seu legado continue a inspirar os esforços de homens e mulheres de boa vontade em todos os lugares para perseverar em tecer laços de unidade e paz entre os membros de nossa única família humana.”

Devido ao período de 40 dias de luto nacional nos Emirados, a Santa Sé cancelou uma conferência de imprensa sobre o “Encontro inter-religioso sobre Religião, Ética e Inteligência Artificial”, que deveria ter lugar em Abu Dhabi na próxima semana, com a participação de representantes do Vaticano.