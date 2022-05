​Dia dos Museus assinalado em Fátima com inauguração de exposição

A exposição temporária "Formas e Expressões" vai ser inaugurada às 18h18 desta quarta-feira, Dia Internacional dos Museus.



Reúne a "obra pictórica" de Francisco Silva e esculturas de Celina Vicente, refere um comunicado do Museu que sublinha que a mostra dá "relevo a uma obra de expressão artística única, com diversas formas e expressões".

Francisco Silva nasceu em Fátima e Celina Vicente, em Lisboa.

"Ele deixou o seminário aos 14 anos para se dedicar à pintura" e ela "ingressou no mundo da arte desde muito jovem, frequentando ateliês de escultura em Paris". Juntos percorreram o mundo e "fizeram exposições em várias cidades" de países como Portugal, França e Angola.

A exposição é organizada com o apoio da Liga de Amigos do Museu e pode ser visitada até ao final do próximo mês de agosto, de terça-feira a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00.

As visitas podem ser agendadas através do contacto telefónico do Museu 249 539 470, ou do endereço eletrónico museuartesacra@consolata.pt.