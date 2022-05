“Como está a dor do joelho?” Papa brinca e pede “um pouco de tequila” a mexicanos

A conversa foi curta, não demorou mais do que um minuto, foi filmada por um dos sacerdotes e foi publicada na rede social TikTok, tornando-se viral.

O Papa Francisco foi questionado, na Praça de São Pedro, por um grupo de padres mexicanos sobre a sua dor no joelho e acabou por responderem tom brincalhão, dizendo que o que precisava para a perna era de “um pouco de tequila”.

A conversa prossegue como o padre mexicano a agradecer a Francisco “pelo seu sorriso, a sua alegria de estar, apesar dos seus problemas”.



“Também dá um belo exemplo para os futuros sacerdotes”, diz o padre mexicano.

Com o sorriso no rosto, Francisco atira: “Sabe o que eu preciso para a minha perna? Um pouco de tequila”. E a resposta do sacerdote não se fez esperar: “Se um dia formos a [Casa de] Santa Marta, levaremos uma garrafinha”.

A tequila é uma bebida alcoólica destilada produzida no México a partir da planta agave-azul.

Os problemas no joelho já obrigaram o Papa a cancelar reuniões, deslocações e celebrações no Vaticano. Gonialgia é o termo médico para a dor na articulação do joelho.

Em inícios de maio Francisco recebeu uma infiltração para diminuir a dor e surgiu numa cadeira de rodas num encontro com religiosas, no Vaticano.