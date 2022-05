Símbolos da JMJ Lisboa 2023 estão na Madeira até 24 de maio

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude encontram-se atualmente na Ilha da Madeira, onde foram muito bem acolhidos pela população.



"As pessoas com quem vamos contactando têm aderido muito bem, têm-se tornado ótimos conetores desta Palavra viva que vem junto dos símbolos. Isto tem sido também uma surpresa para nós. temos recebido grandes portas abertas para chegar com o Evangelho vivo através destes dois símbolos. Tem sido também uma alegria muito grande", sublinha em declarações à Renascença o padre Carlos Almada, responsável do Comité Organizador Diocesano do Funchal.

A Cruz e o Ícone de Nossa Senhora já estiveram em diversos locais, como por exemplo, paróquias, escolas, o hospital do Funchal, e ainda vão à Universidade da Madeira, ao estabelecimento prisional, a lares de idosos e também vão até Porto Santo.

Um dos pontos altos acontece nos últimos dois dias, em que os jovens prepararam uma "evangelização de rua", onde vão distribuir a quem passar uma oração e rezar junto aos símbolos da Jornada.

A despedida será no dia 24 de maio, com a celebração de uma missa na Igreja do Colégio, às 19h30, seguida de um arraial.