Padre Paulo Terroso: “Às vezes, estamos entrincheirados”

O processo imparável. E começou mesmo antes deste sínodo sobre a sinodalidade. A importância? Eu acho que há alguma dificuldade, muito honestamente. Qual é a dificuldade? É em compreender o que é isto da sinodalidade. O Sínodo é só uma expressão da sinodalidade e, por isso, acho que a dificuldade é a necessidade de reforçar imagens ou experiências muito concretas de sinodalidade, que são os nossos conselhos económicos, que são os conselhos pastorais - que nem todas as paróquias têm; as dioceses têm - onde as pessoas participam e participam na organização e na vida das comunidades.

Quando tivemos a oportunidade de conversar em Roma, no último mês de outubro, em que se iniciava este processo sinodal, projetava-nos o Sínodo como um processo imparável. Olhando para o que acontecia nos últimos meses, pensa que as comunidades católicas já assumiram a importância de colocar este processo em andamento?

O sacerdote deixa adverte para que “ninguém espere que, em 2023, tenhamos uma Igreja sinodal. É uma questão geracional e, sobretudo, de conversão” e alerta, por outro lado, para a necessidade do “caminho da vida da Igreja e do seu futuro deixar a autorreferencialidade e passar à saída, à missão, ao diálogo”.

“Se isso não for claro na formação dos seminaristas e se não cuidarmos desta relação com Jesus Cristo, para que seja uma relação significativa que nos coloca verdadeiramente ao serviço, temos tudo para ter uma situação explosiva”, sublinha.

O responsável está preocupado com os futuros sacerdotes, porque “vivemos num tempo em que, do ponto de vista, emocional e psicológico, as pessoas são muito frágeis e os seminaristas são fruto deste tempo e das famílias que temos”.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, o sacerdote da arquidiocese de Braga admite que a grande dificuldade no plano dos desafios do Sínodo “vai ser, do ponto de vista teológico e canónico, o aprofundamento da eclesiologia e das tensões ainda resultantes do Concílio Vaticano II”, até porque “a Liturgia, por exemplo, tornou-se um campo de batalha”.

O padre Paulo Terroso, membro da Comunicação do Sínodo, no Vaticano, defende diálogo com todos, para contrariar o "entrincheiramento".

Não, não aconteceu. Uma das dimensões que foi trabalhada agora na Assembleia Plenária que aconteceu em Roma, com todas as comissões presentes, foi perceber isto, sobretudo o número dois e número três Lumen Gentium, que são justapostos, não estão bem articulados. Depois, tiveram uma expressão no direito canónico e essa expressão de direito canónico valorizou mais a dimensão da colegialidade entre os bispos e da relação dos bispos e o Papa, ao ponto, por exemplo, de, em última instância, o bispo quase que pode governar sem consultar ninguém. Porquê? Porque o direito canónico é uma expressão da eclesiologia, não tem vida própria. Ele exprime aquilo que é um pensamento, uma doutrina, uma doutrina da Igreja. Portanto, a envolvência de todo o Povo de Deus é absolutamente necessária. Mais uma vez, repito: porque é isto que neste momento está em causa e este é muito do caminho que está a ser feito e vai ter que ter uma expressão concreta na vida das pessoas. Falhariam redondamente este Sínodo se, no fim, não criássemos processos, metodologias e estruturas que dessem uma expressão sinodal à vida da Igreja.

Portanto, a palavra não ajuda. Cria uma certa distância, porque não é um tema tão concreto, ou seja, quando nós estamos a falar da família, nós sabemos muito bem o que é isso da família. O conceito sinodalidade em si é genérico, não é? Quando estamos a falar de jovens, sabemos o que é isso. Quando estamos a falar da "Laudato Si", falamos da ecologia. E não é só sabemos muito bem a sua dimensão do cuidado com a natureza, mas ecologia integral. São coisas muito claras e que estão na ordem do dia. Este Sínodo tem uma particularidade que não é isso, mas ao mesmo tempo é isso. Ou seja, parece muito introspetivo, parece muito uma questão de interna a Igreja, mas, no entanto, este é o passo necessário para, depois, em conjunto, abordarmos outras questões que são importantes e urgentes. Mas, primeiro, deixe-me dizer assim: nós temos que dar este passo, ou seja, de criar uma eclesiologia forte, esta eclesiologia de comunhão com a expressão sinodal e, depois, também uma base canónica de aplicação na vida das igrejas particulares e das nossas paróquias e na Igreja Universal.

Isto para dizer uma forma de simples: temos que arriscar. E essa ideia do Papa Francisco, das periferias, das margens do diálogo é colocar em prática o Evangelho. Não é uma invenção do Papa Francisco ou, desculpe dizer assim, de Jorge Mario Bergoglio.

Às vezes estamos entrincheirados. É triste dizê-lo, mas tenho que dizer: acho que nós temos que dar assim uma sacudidela. Nós temos medo e, por exemplo, agora vem uma "newsletter" que fala da comunidade de lésbicas, gays, transexuais. Cada vez é maior a sigla e nem consigo pronunciá-la. Peço desculpa, mas não é por desrespeito. Mas seja o que for, esses ou os pobres marginalizados. E já se fala também dos improváveis, não só das periferias, mas também dos improváveis. Nós temos de dialogar, nós temos de dialogar. Estamos com medo de ser confrontados? Assusta-nos aquilo que é a diferença? Desculpem a expressão, não quero dar nome assim a isto nem quero categorizar, mas quem são os leprosos do nosso tempo? As pessoas de quem estamos afastados e que nem sequer queremos tocá-los. Parece que temos medo.

Há aí uma questão que me parece relacionada, que tem a ver com aquilo que o Vaticano pedia que se fizesse na fase de diocesana, de ouvir a voz dos pobres, dos excluídos e não apenas daqueles que desempenham alguma função ou responsabilidade dentro da própria Igreja. Do conhecimento que teve, que é bastante global, houve vontade de correr riscos ou acabou-se por ouvir os de dentro e aqueles que se ouvem sempre?

Ou seja, este processo tem a dizer algo a sociedade no seu todo, num período conturbado como é aquele em que vivemos?

Num tempo tão fragmentado, com pessoas tão divididas, numa sociedade tão polarizada e, ao mesmo tempo, quase a criarmos novamente dois blocos, pois já falámos do Ocidente e do Oriente, que a Igreja se decida a escutar-se, a caminhar em conjunto é um sinal, evidentemente, para a humanidade. Mas ele tem que ser significativo, não é? Tem que ganhar expressão no terreno e isso passa, desde logo, por um diálogo com as margens, com presença nas várias dimensões da vida da sociedade.

Estamos a falar de um processo sinodal que tem um conjunto de etapas e objetivos definidos. Sente que pode haver o risco de desmobilização a nível das dioceses, assim que forem realizadas as assembleias pré-sinodais e forem entregues as respetivas sínteses, por exemplo?

Eu não acredito que quem participou neste processo e fê-lo bem desmobilize. Porque este processo não acaba em 2023, ele continua. Isto para dizer que quem faz esta experiência de encontro, de oração, de escuta, de diálogo, de discernimento... essa experiência permanece. Eu falo da minha experiência nos Congregados, a igreja onde eu estou e sou reitor. As pessoas que participaram não desmobilizaram. Começamos com um grupo bem maior, depois terminamos com um pequeno grupo. Não interessa. Não temos medo de ter medo da pequena semente. Então, eu não acredito que quem participa ou quem participou depois desmobilize.

Mas quem coordena, digamos assim, também tem que estar atento a esses sinais e perceber como é que se começa com um grupo maior e depois ele vai decrescendo. Ou seja, não pode haver um tal definhamento?

Pois, é verdade, sim. Esses são os entusiasmos que também os próprios discípulos de Jesus Cristo viveram. Começaram com muito entusiasmo, mas a determinado momento afastam-se. Ou entendem que não é assim tão importante. Enfim, vivemos também numa sociedade - não querendo desculpar - com tantas solicitações que hoje é mesmo difícil encontrar momentos para nos reunirmos. Portanto, isso também passa por cada um, pessoalmente: estabelecer uma ordem de prioridades, saber aquilo que é de facto importante na sua vida. Há muita dispersão, pouca capacidade de encontro, de estar sereno num sítio, a rezar, a dialogar e, sobretudo, há um outro sintoma que se manifesta neste Sínodo e que me parece que é bastante importante, que é uma falta de participação. Essa falta de participação é porque a comunidade ouvida na Igreja, de facto, não é tão afetiva e porque não é afetiva também não é efetiva. Ou seja, não há uma relação forte ao ponto de dizer "eu sou igreja, sou um batizado e eu devo estar interessado por aquilo que diz respeito à minha comunidade".