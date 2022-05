Quarenta anos depois, Vila Viçosa celebra o Papa de Maria e do "Totus Tuus"

Aos empresários pediu honestidade no trabalho, defendendo “o direito do justo salário de quantos contribuem para a produção, sem perder de vista a função social da propriedade”.

“Não basta proclamar direitos”, mas é urgente “criar as condições económicas, sociais e culturais, para que a satisfação desses direitos seja possível, e assim os camponeses, muito em particular os jovens, se sintam verdadeiramente estimulados a fixarem-se à terra e ao trabalho agrícola”, defendeu o Papa.

Entre 12 e 15 de maio de 1982, o Papa visitou Portugal, para agradecer, em Fátima, “a proteção maternal de Nossa Senhora” que lhe “conservou a vida”, no atentado do ano anterior, em Roma, na Praça de S. Pedro.

Momento alto do seu ministério, foi a visita, pouco tempo depois de ter entrado na diocese, em 1982, do Papa João Paulo II ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa.

Aconteceu a 14 de maio de 1982. Karol Wojtyla pisou o Alentejo do pós 25 de Abril, com um ambiente ainda muito marcado pela chamada Reforma Agrária e onde se respirava o espirito revolucionário, com um partido a deter o domínio absoluto.

Celebrar o Papa de Maria, e do “Totus Tuus” em tempo de guerra

Quarenta anos depois, muitas transformações concretizadas, as palavras perdem-se no tempo, mas não saem da memória de quem viveu este acontecimento.

Por isso mesmo, este sábado, 14 de maio, a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa assinalará a efeméride: o quadragésimo aniversário da visita pastoral de Sua Santidade, São João Paulo II, ao santuário da Padroeira de Portugal.

“Trata-se de uma das datas mais relevantes para a história da Régia Confraria, muito em particular, mas também para Vila Viçosa e para a Arquidiocese de Évora, numa perspetiva mais global”, refere uma nota da confraria, enviada à Renascença.

Para assinalar o acontecimento, estão planeadas iniciativas em colaboração com várias entidades, entre elas a Câmara Municipal de Vila Viçosa, a Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu ou o Museu de Arte Sacra, que têm como objetivo comum, “reforçar o conhecimento da mensagem de São João Paulo II, assim como o seu papel muito importante para a História do século XX, e também na transição para o século XXI”.

Segundo a Régia Confraria, será revisitada a memória desse dia, “no eco das palavras e das imagens”, do “Papa de Maria, e do “Totus Tuus””.

João Paulo II, prossegue a nota, foi “uma das personalidades mais relevantes na queda dos muros e na aproximação do leste ao oeste da velha Europa”, por isso faz-se o propósito de “honrar este legado, precisamente no momento em que a guerra voltou ao nosso continente, rezando pela paz, e recolhendo bens que serão levados desde o nosso santuário, até às pessoas vítimas da guerra na Ucrânia. Com um abraço em Maria, a Rainha da Paz”.

As celebrações começam às 10h00, com a participação das crianças que vão honrar a memória de São João Paulo II, com mensagens de paz. Antes da eucaristia, às 11h00, no Santuário, inicia-se também a recolha de bens destinados à Ucrânia, o que acontecerá no adro desta igreja, até às 17h00.

A tarde fica marcada pela inauguração, às 15h00, da exposição fotográfica sobre a visita, em 1982, de São João Paulo II, seguindo-se às 16h00, um concerto pelo Grupo Corteto Sopranos.

“Esta é uma data para celebrarmos juntos, louvando a memória e firmando o compromisso com a paz, por Maria, como tantas vezes aprendemos de São João Paulo II”, refere, em jeito de apelo à participação de todos, a Régia Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.