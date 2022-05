Fátima. D. José Ornelas pede ajuda a Maria para “construir o mundo novo”

O bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, pediu, esta sexta-feira, na Cova da Iria, a intercessão de Maria na construção de um mundo novo.



Na saudação final da peregrinação de maio, D. José Ornelas lembrou que nos encontramos ainda “a braços com uma pandemia que condiciona toda a humanidade e uma guerra que atinge com trágica e destrutiva ferocidade a Ucrânia e tantos outros lugares do planeta”.

Na sua primeira peregrinação enquanto bispo da diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas pediu que a mensagem de paz que a Virgem Maria nos trouxe em Fátima “seja acolhida no coração de todos nós, particularmente dos que alimentam esta guerra, a fim de que se pare a barbárie e se possa construir o mundo novo, com justiça, solidariedade fraterna e paz"