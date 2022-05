X Encontro Mundial das Famílias marca reunião de conferências episcopais

“Igreja na Europa: uma família de famílias em movimento” é o mote do encontro que decorre na capital da Lituânia sob a égide do Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE) e que reúne bispos, assistentes e diretores nacionais para a Família e a Vida das Conferências Episcopais da Europa.

O evento - que começou no dia 10 e decorre até dia 12, quinta-feira - serve de preparação para o X Encontro Mundial das Famílias, que se vai realizar entre 22 e 26 de junho de 2022.

Durante o evento, que começou no dia 10 e decorre até dia 12, quinta-feira, estão agendadas conferências, debates e trabalhos por grupos linguísticos sobre temas de reflexão, como sejam a preparação – remota e próxima – para o matrimónio, a formação dos agentes pastorais, as relações familiares como exemplo do vínculo estável e definitivo, os desafios para as famílias no atual contexto político e social, o papel das famílias na sociedade moderna.

Os representantes das várias estruturas nacionais da Pastoral Familiar terão ainda momentos para apresentar as principais atividades e iniciativas que levaram a cabo nos últimos anos, realçar os problemas relacionados com a família e a vida identificados em cada um dos respetivos países e apresentar a forma como estão a organizar o X Encontro Mundial das Famílias.

A delegação portuguesa à reunião de Vilnius é, por decisão da Conferência Episcopal Portuguesa, constituída pelo padre Francisco Ruivo e Isabel e Francisco Pombas, respetivamente Assistente e Casal Diretor do DNPF.

Fruto dos contributos dos vários Secretariados Diocesano da Pastoral Familiar e dos Movimentos envolvidos na Pastoral Familiar recolhidos no último Concelho Nacional de 19 de fevereiro 2022 e através de e-mails, a delegação portuguesa apresentará um relatório sobre a organização e as estruturas portuguesas da Pastoral Familiar, mas principalmente as quatro grandes oportunidades que se apresentam atualmente à ação pastoral em Portugal:

1. Ano Família Amoris Laetitia (em que muitas equipas diocesanas e Movimentos Eclesiais ganharam uma nova dinâmica, promovendo atividades alinhadas com os cinco grandes objetivos do Papa Francisco para esta iniciativa);

2. Dia Mundial dos Avós e dos Idosos (dia instituído em 2021 e tido como momento chave para despertar a importância de desenvolver a pastoral da Pessoa Idosa);

3. X Encontro Mundial das Famílias (mais de metade das dioceses alterou o seu plano pastoral, nomeadamente a Festa das Famílias ou o Dia Diocesano das Famílias para que a data coincida com o encontro de Roma);

4. Jornadas Mundiais da Juventude 2023 (sendo um acontecimento de enorme dimensão e muito presente em todas as dioceses, muito para lá de Lisboa, está a criar um dinamismo nas estruturas da Pastoral Juvenil, mas em que a Pastoral Familiar também já está envolvida, especialmente ao nível das dioceses, paróquias e movimentos eclesiais).