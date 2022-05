Papa lembra peregrinos a caminho do Santuário de Fátima

O Papa Francisco, durante a audiência pública desta quarta-feira, uniu a sua oração pela paz à oração dos que confiam na interceção da virgem Maria.

“As minhas saudações de boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa. Ao acolher-vos, o meu pensamento dirige-se, também, a quantos nestes dias rumam ao Santuário de Fátima levando a Nossa Senhora as alegrias e as preocupações dos seus corações”, disse.

“Unidos a estes nossos irmãos, também nós confiamos o ardente desejo de paz no mundo à virgem Maria que a todos envolve com o seu olhar materno. Que a bênção do Senhor sempre vos acompanhe”, acrescentou.

Na audiência geral desta manhã, na Praça de São Pedro, o Papa deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice e concentrou a sua reflexão no tema: “Judite. Uma juventude admirável, uma velhice generosa”.

Fátima à espera de milhares de peregrinos

O Santuário de Fátima, face à subida da prevalência da Covid-19, recomenda uso de máscara nas celebrações de 12 e 13 de maio.

Apesar de não ser obrigatório, o Santuário recomenda o seu uso em locais com múltiplas pessoas, como o interior da Capelinha das Aparições e o Queimador das Velas.

Os circuitos de circulação mantêm-se, com entradas assinaladas, para evitar aglomerados, e a presença de dispensadores de álcool e gel.

A peregrinação de 12 e 13 de maio assinala os 105 anos da primeira aparição de Nossa Senhora aos três videntes - Francisco, Jacinta e Lúcia - na Cova da Iria, em 1917.

Depois de dois anos de grandes constrangimentos provocados pela pandemia de Covid-19, são esperados milhares de peregrinos, que, por certo, não deixarão de recordar que, há cinco anos, o Papa Francisco encerrava, em Fátima, o centenário das aparições com a canonização dos santos Jacinta e Francisco Marto.