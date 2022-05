Abusos na Igreja. Comissão independente recolheu 326 testemunhos e vai enviar mais casos para o Ministério Público

Na abertura do colóquio “Abuso sexual de crianças: sobre conhecer o passado, cuidar do futuro”, promovido pela Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, o coordenador Pedro Strecht frisou que o problema não é só da Igreja. Neste evento foram atualizados alguns números relacionados com a recolha de testemunhos.

“A bom tempo quis a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) abrir os seus e os nossos olhos para este problema que é da Igreja… tanto quanto, ou ainda muito mais, da sociedade civil. No primeiro semestre de 2021 a PJ registou um número recorde de processos de abusos sexual de crianças – mais de 1.300.”

Segundo o coordenador, em breve vão ser enviados mais casos (além dos 16) para o Ministério Público investigar.

A socióloga Ana Nunes de Almeida revelou também, na sessão de abertura, uma subida de testemunhos. No último balanço, de abril, tinham sido registados 315.

“Temos 326 testemunhos até ontem à noite: Mais homens que mulheres, de todas as regiões do país, de todos os grupos etários, de todos os níveis de escolaridade, embora com uma natural sub-representação dos mais escolarizados. E temos o registo de todas as modalidades de abuso contempladas no inquérito”, avança.

Mas a investigadora alerta que para além destes testemunhos diretos, "somando o número que pessoas que estas testemunhas dizem ter conhecido também como vítimas do mesmo tipo de abuso, que este número sobe para muitas, muitas centenas de crianças e adolescentes”.

Ana Nunes de Almeida garantiu também que as entrevistas com dioceses estão a decorrer a bom ritmo e que têm sido recolhidos relatos de experiência de contactos com abusos.

Em relação ao acesso aos arquivos da Igreja, explicou que essa tarefa estará a cargo de uma equipa de historiadores sob a liderança de Francisco Azevedo Mendes, docente na Universidade do Minho.

Comissão espera por uma justiça reparadora

Pedro Strecht referiu o desejo de celeridade na justiça portuguesa. “Neste caso é muito importante acontecer o seguinte: Chegarmos ao fim do trabalho, apresentarmos o relatório e, mesmo que seja algum tempo depois, as pessoas sentirem que também no sentido de uma justiça reparadora aconteceu algo ”.



Aos jornalistas, Pedro Strecht voltou a sublinhar que, ao contrário do que foi noticiado, não houve bispos que se recusaram a responder. A semana passada, Daniel Sampaio admitira em entrevista ao programa Hora da Verdade que foi “um meio de pressão” para que respondessem mais depressa. O coordenador fala numa diferença de timings.

Questionado sobre casos de encobrimento por parte da hierarquia da Igreja, o coordenador da comissão voltou a frisar que foram encontrados indícios de ocultação.