​Universidade Católica organiza conferência "A Sinodalidade na vida da Igreja"

O Instituto Superior de Direito Canónico, da Universidade Católica Portuguesa, promove uma conferência intitulada "A Sinodalidade na vida da Igreja".



Este evento "surge no âmbito do Processo Sinodal 2021-2023, convocado pelo Papa Francisco, com o qual se pretende aprofundar e promover a vivência da comunhão, participação e missão de todos na vida da Igreja, refere um comunicado

A conferência conta com a participação do Arcebispo venezuelano Edgar Peña Parra, substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé.

Participam também a Reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o Magno Chanceler, D. Manuel Clemente, o Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo e o diretor do Instituto Superior de Direito Canónico, Padre João Vergamota.