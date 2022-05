Peregrinação a Fátima. Tecnologias digitais ajudam peregrinos a pé

Segundo o vice-presidente do Movimento, que lidera a Comissão de Apoio ao Peregrino, “qualquer pessoa pode aceder e ver os postos de apoio e os serviços que prestam”. São, geralmente, o banho, a dormida e a alimentação, primeiros socorros, enfermaria e espaço de oração, além de apoio psicológico.

A nova plataforma mostra todos os pontos do Movimento da Mensagem de Fátima que existem em Portugal e onde é prestado apoio aos peregrinos.

Em declarações à Renascença, Miguel Ferreira revela que “os guias que contactámos disseram que estão a usar este canal”. No entanto, o Movimento quer que este recurso chegue a mais peregrinos, por isso, a intenção é que ele seja enriquecido com outras funcionalidades no futuro.

Além desta plataforma online, a Comissão de Apoio ao Peregrino a Pé criou um canal no Telegram. Com o nome Fátima 2022, o canal serve para as entidades de segurança e de apoio ao peregrino divulgarem informação importante para quem caminha até Fátima.

Capacidade de alojamento reduzida nos postos

Em termos de apoio aos peregrinos a pé e embora já não haja restrições, o Movimento da Mensagem de Fátima decidiu não arriscar no que toca à Covid-19. Os postos estão todos abertos, mas com capacidade de alojamento reduzida a metade.

“Reduziu-se, nalguns casos, a assistência que se podia prestar”, adianta Miguel Ferreira. Em causa estão, sobretudo, as dormidas.

Apesar de as autoridades oficiais já não imporem restrições, “continua a haver algum receio, pois estamos numa endemia de Covid-19 e não queremos que estes postos sejam fonte de possível contágio”.

“Queremos que as pessoas também se sintam seguras”, reforça o vice-presidente do Movimento da Mensagem de Fátima.