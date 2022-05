“Não percam a esperança na paz para a Ucrânia”, pede o Papa

O Papa pediu neste domingo aos responsável políticos que não percam a esperança na paz para a Ucrânia. Lembrando que não é com o uso das armas que a paz é alcançada, Francisco pediu a oração para todos os que sofrem na guerra.

“Espiritualmente ajoelhado-me diante da Virgem, confio-lhe o ardente desejo de paz de tantas populações que, em várias partes do mundo, sofrem a insensata desgraça da guerra. À Virgem Santa apresento, em particular, os sofrimentos e as lágrimas do povo ucraniano”, afirmou.

“Perante a loucura da guerra, continuemos, por favor, a rezar todos os dias o terço pela paz. E rezemos pelos responsáveis das nações, para que não percam o sentir das pessoas que querem a paz e que bem sabem que as armas nunca o podem garantir”, apelou após a recitação da oração pascal do “Regina Coeli”, a partir da janela do apartamento pontifício.