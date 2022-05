​"As famílias portuguesas não querem a eutanásia"

Na véspera do início da Semana da Vida, Francisco Pombas, diretor do departamento nacional da Pastoral Familiar, defende na Renascença a auscultação dos portugueses em referendo. O responsável não tem dúvidas de que "a grande maioria das famílias não quer estas propostas legislativas". Francisco Pombas não nega que “quando uma pessoa vota, vota num programa eleitoral, mas também é evidente que não há nenhum programa eleitoral em que qualquer pessoa se identifique com todas as medidas desse programa” e que, portanto, faz sentido o desafio para que “as famílias sejam ouvidas, que o povo português seja ouvido e que seja dado voz a esse povo que que seguramente rejeitará estas propostas legislativas”.

A Semana da Vida que começa este domingo e que termina no dia 15 - Dia Internacional da Família - tem como lema "a vida que acolhemos" e pretende focar três temas: o aborto, a eutanásia e a guerra na Europa.

Francisco Pombas afirma que o aborto “é uma realidade oculta dos noticiários” que importa sublinhar, até porque “esta questão do inverno demográfico e do aborto estão relacionadas”. O diretor do departamento nacional da Pastoral da Família entende que os “números são dramáticos e devem ser realçados”. De acordo com Francisco Pombas “os últimos números conhecidos são de 2019 e revelam que anualmente fazem-se cerca de 15 mil abortos”. “Se tivermos em atenção que nesse mesmo ano houve 85.600 nascimentos, estamos a falar de uma realidade em que uma em seis gravidezes termina num aborto voluntário, o que é um número muito importante”, sublinha.

O tema central da Semana da Vida “A Vida que acolhemos” é inspirado na parábola do Bom Samaritano como “personagem de acolhimento e, em simultâneo estrangeiro”. Francisco Pombas diz que a Pastoral da Família tem tentado, “tal como em anos anteriores fazer uma abordagem a estes assuntos numa perspetiva positiva”, e “esta questão do acolher uma nova vida, do acolher o refugiado, de acolher o idoso é uma perspetiva positiva, e faz o contraponto com as situações de morte, com as situações de destruição da vida que são o aborto, a eutanásia, e a guerra”.

“Acolher uma nova vida, o acolher uma gravidez desejada e depois o acolher a pessoas, o cuidado da pessoa idosa, e também acolher os refugidos, acolher estas famílias que estão divididas que a guerra obrigou a separar; são estes os três temas que vamos refletir”, reforça. Francisco Pombas diz que “acima de tudo queremos debater a questão da família como lugar de acolhimento, como sendo o pilar em que todas estas realidades de acolhimento podem ter a sua concretização prática”.