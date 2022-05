Madrid acolhe I Encontro Ibero-Americano de Professores de Religião

O primeiro Encontro Ibero-Americano de Professores de Religião vai decorrer em Madrid, a partir da tarde desta sexta-feira, prolongando-se até domingo.



De acordo com a organização, o encontro tem como metas "promover uma educação profunda que abarque a dimensão espiritual do aluno, destacar a importância do conhecimento de religiões para compreender a cultura contemporânea, promover a disciplina de religião e o seu corpo docente como elementos fundamentais para desenvolver uma formação integral dos alunos e reconhecer o direito das famílias de educar os seus filhos na escola de acordo com as suas convicções morais e religiosas".



Participam dezenas de especialistas, entre eles, D. Luis Argüello, secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola, Mohamed Ajana Elouafi, secretário da Comissão Islâmica de Espanha, Mariano Jabonero, secretário geral da organização dos Estados Ibero-americanos e Andreas Schleicher, responsável da Educação na OCDE.

De Portugal está presente uma comitiva que inclui o Diretor do SNEC, Fernando Moita, o coordenador da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, António Cordeiro, e ainda dois membros da equipa nacional da disciplina de EMRC, a professora Fátima Nunes e o professor Manuel Esteves.

O I Encontro Ibero-Americano de Professores de Religião dedica os dois últimos dias a um programa cultural com visitas, por exemplo, ao Museu do Prado e ao Museu Catedral de Almudena.

Termina no domingo com uma Eucaristia celebrada na Catedral da capital espanhola e presidida pelo Cardeal de Madrid, D. Carlos Osoro.

Mais informações sobre este evento podem ser encontradas aqui.