D. António Augusto Azevedo: "Estamos numa sociedade demasiado pragmática, demasiado funcionalizada”

O presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM), D. António Augusto Azevedo, sublinha a importância de “aprofundar a cultura vocacional” defendida pelo Papa Francisco.



Na sua mensagem para o Dia Mundial das Vocações, que se assinala neste domingo, Sua Santidade convida a superar “mentalidade que separa sacerdotes e leigos” e propõe que se faça uma ampla reflexão sobre a interpretação do que é uma vocação.

Para o também bispo de Vila Real, “é importante que todo o cristão, todo o batizado olhe para a sua vida com este olhar vocacional. Isto é tentar perceber porque é que Deus me chama, porque é que Deus olha para mim, e o que é que Deus espera algo de mim, r naturalmente que testemunho e que protagonismo e participação espera da minha parte na missão da Igreja”. “Eu creio que essa é uma descoberta que em larga medida está por fazer”, adianta.

D. António Augusto Azevedo não nega “alguma preocupação com o decréscimo ao nível das vocações consagradas”, mas refere que esta situação “tem permitido à Igreja desde o Sínodo perceber melhor o sentido vocacional de toda a vida cristã e de todo a vida do batizado, e, portanto, olhar com outros olhos para a dinâmica da vocação, olhar com outros olhos por exemplo para o sentido de vocação ao matrimónio, para o sentido de vocação nos vários ministérios da Igreja”.

O bispo lembra que “a Europa oferece traços um bocadinho específicos por causa dos problemas que afetam a nossa região sul da Europa em particular e que passam pelo envelhecimento da população e pela consequente diminuição do número de jovens”.

"Isso constitui uma preocupação desde logo porque é um fator que tem incidência imediata no decréscimo das vocações” porque “se nas famílias há menos nascimentos e se há menos gente jovem naturalmente esse aspeto tem reflexo reflete na diminuição de vocações consagradas”.

O prelado reconhece que “isso constitui de facto uma dificuldade, mas nota que “na Europa a Igreja tem também dinamismos muito interessantes, com experiências novas e dinâmicas novas em termos de vocações e isso é também um sinal de esperança”.

“Na Europa, temos esta dupla realidade: por um lado, algumas preocupações, mas, por outro lado, também sinais de esperança”, reforça.

D. António Augusto sustenta que “estamos numa sociedade demasiado pragmática, demasiado funcionalizada e para quem é crente e para quem é cristão em particular é importante olhar para a sua vida tentando perceber como Deus olha para nós próprios”.

"Quando é assim descobre-se toda a profundidade da vocação”, o que significa “um ganho para a Igreja e no fundo para toda a humanidade”.

O presidente da CEVM destaca a forma “aberta e surpreendente” como o Papa “a todos convida - clero e leigos - a perceber que fazemos parte do mesmo corpo que é a Igreja, certamente onde há ministros ordenados e onde cada um tem a sua vocação”.

O bispo entende que “esta perspetiva muito alargada que o conceito e a palavra vocação têm são uma marca e um apelo muito fortes que o Papa nos quer deixar neste dia”.

O texto do Papa para o 59 Dia Mundial de Oração pelas Vocações, com o tema "Chamados para construir a família humana" não esquece também os "ventos gélidos da guerra e da opressão".

Para D. António Augusto Azevedo, é fundamental essa referência em que “o Papa começa por contextualizar a celebração deste dia, no sentido de que ela não pode ser desligada, de facto, do momento que estamos a viver” e sublinha que "neste momento de guerra, tão doloroso e preocupante, o Papa apela a todos para que verdadeiramente sintamos que somos uma família humana”.

O bispo lembra que o título da mensagem do Papa é mesmo esse - "Chamados para construir a família humana" - para reforçar que “todos temos responsabilidade em corresponder a esse chamamento que Deus faz a cada um, e que é de facto um chamamento a participar, a ser protagonista na construção desta igreja e desta comunidade humana para que seja certamente pelo menos mais fraterna”.