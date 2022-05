"Visita do Papa ao ​Sudão do Sul será muito importante para a paz", diz religiosa portuguesa

"Poderá ser histórica para o processo de paz no mais jovem país do mundo" a visita do Papa ao Sudão do Sul marcada para decorrer entre 5 e 7 de julho. São declarações feitas à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) pela Irmã Beta Almendra, uma religiosa comboniana portuguesa que vive em Wau.

Em seu entender, "o Papa terá um papel muito, muito importante. O Papa e as Igrejas cristãs, todos os líderes cristãos que estão por aqui. Teremos todos um papel muito importante nesta história do Sudão do Sul".

A religiosa afirma que "muita desta gente aqui do Sudão do Sul viveu sempre em guerra. São gerações que cresceram e viveram conhecendo somente a guerra. E a última guerra foi muito má. Destruiu muita coisa, escolas, estruturas, hospitais, igrejas, destruiu vidas, muitas mulheres, crianças, e também procurou acabar com as pessoas que já tinham uma certa educação escolar, que podiam ser futuros líderes".