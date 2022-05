“Se receio pela minha vida? Ela está nas mãos de Deus”

Christian Carlassare é natural de Itália, mas está desde 2005 no Sudão do Sul, onde se dedicou à evangelização dos Nuer. Missionário comboniano, em março de 2021, aos 43 anos, foi eleito bispo da diocese de Rumbek, onde a etnia Dinka é maioritária. O conflito tribal poderá ter estado por trás do atentado, que ocorreu semanas depois da nomeação. Os ferimentos que sofreu obrigaram a adiar a sua ordenação durante mais de um ano: só tomou posse no passado dia 25 de março. A 25 de abril, um ano depois do atentado, um tribunal de Juba condenou quatro pessoas por envolvimento no ataque, um deles um padre católico.

Em entrevista à Renascença, D. Christian descreve a situação no país, onde a violência acalmou, mas há uma paz armada. A pobreza cresce, há milhões de deslocados e refugiados, também por causa das alterações climáticas, mas onde todos aguardam com expectativa a visita do Papa, prevista para julho (5 a 7).

Fala, ainda, das dificuldades da sua nova missão, mas garante que não tem medo. E diz que reza pelos que o atacaram.

Como está a situação no Sudão do Sul, em termos humanitários e de segurança? Quais são os principais problemas?

A situação melhorou, desde a assinatura do novo acordo de paz, em abril, e a formação do governo de unidade nacional. Mas, ainda há muitas armas nas mãos de civis, de grupos diferentes, por isso neste momento fala-se muito na questão do desarmamento.