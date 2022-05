Rosto dos Papas em visita temática à exposição Rostos de Fátima

A jornalista da Renascença Aura Miguel vai orientar, esta noite, a visita temática o “Rosto dos Papas” inserida na exposição “Rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual”, promovida pelo Santuário de Fátima.

A vaticanista Aura Miguel, ao longo de 16 anos e de quase 50 viagens, efetuou a cobertura jornalística do pontificado de João Paulo II, sendo a única portuguesa acreditada na Sala de Imprensa da Santa Sé que acompanha regularmente o Papa nas suas viagens apostólicas.

A jornalista tem publicada a obra O Segredo que Conduz o Papa - A Experiência de Fátima no Pontificado de João Paulo II (2002), bem como Porque Viajas Tanto (2003), que relata episódios do seu convívio com o Papa João Paulo II durante o seu Pontificado.

De acordo com o Santuário de Fátima, esta é a primeira visita temática à exposição do ano pastoral 2021/2022 que conta com peças de coleções particulares e institucionais, cedidas para a ocasião e peças do Museu do Santuário de Fátima, “nomeadamente da sua exposição permanente, que estará encerrada durante esta mostra, como é o caso da coroa preciosa de Nossa Senhora de Fátima”.

Após a apresentação da visita temática pela jornalista da Renascença, segue-se a visita livre à exposição.

“Nesta exposição, os visitantes poderão percorrer, até 15 de outubro de 2022, a história de Fátima pelos vários rostos que a fizeram”, explica o Santuário, adiantando que a mostra está dividida em duas partes.

“Num primeiro momento, que percorre o primeiro século de Fátima, dão-se a conhecer os rostos relevantes da história da Cova da Iria, a começar pelos três videntes, passando pelos impulsionadores, administradores, investigadores e até os adversários de Fátima, que assumiram dúvidas e militâncias em relação ao acontecimento da Cova da Iria”, informa o Santuário.

Tem ainda um núcleo dedicado “à fisionomia artística, onde estão expostas obras daqueles que olharam para Fátima no último século e termina com uma galeria fotográfica dos protagonistas de Fátima: os próprios peregrinos, onde são também apresentados os objetos oferecidos pelos Papas ao Santuário, nomeadamente as rosas de ouro e o anel de São João Paulo II”, acrescenta.

A segunda parte propõe um percurso orante e centrado na fé pelas “fisionomias espirituais, desafiando o visitante a interpelar-se sobre a sua condição humana, numa espécie de jogo de espelhos que confronta a realidade concreta que vivemos com o desejo relacional com a transcendência”.

Trata-se de um momento mais contemplativo em que os “rostos que Fátima” se apresentam “aos rostos que a visitam, a começar pelo próprio Deus, que a mostra tenta traduzir através das formas plásticas expostas que retratam Cristo e a Trindade”, acrescenta o Santuário.

Além da visita de quarta-feira, estão previstas mais cinco sessões: no dia 1 de junho, com o tema "Os rostos dos Pastorinhos de Fátima na fotografia e na arte", por Marco Daniel Duarte, no dia 6 de julho, sobre "O rosto de Cristo cantado pela Verónica e por outros cantos da tradição popular", pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo do Paul, Covilhã, no dia 3 de agosto, com o tema "Voz da Fátima, rosto do Santuário da Cova da Iria", por Carmo Rodeia, no dia 7 de setembro, subordinado ao tema "A Virgem Peregrina, rosto de Fátima no mundo", por Sónia Vazão, e no dia 5 de outubro, sobre "Museologia, rosto da relação com o sagrado”, por Maria Isabel Roque