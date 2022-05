Encontro Diocesano vai juntar mais de 900 adolescentes em Fátima

O Serviço da Catequese (SDC) da Diocese de Leiria-Fátima volta a realizar, dois anos depois, a grande atividade que junta os catequistas e jovens da catequese da adolescência.

O Encontro Diocesano de Adolescentes (ENDIAD) tem lugar no próximo sábado, dia 7 de maio, no recinto do Santuário de Fátima e vai contar com a presença de mais de 900 adolescentes a que se juntam os seus cerca de 200 catequistas.

Segundo o padre José Henrique Pedrosa, que dirige todo o setor da catequese, a atividade está “pensada numa perspetiva de fazer o lançamento para a JMJ” e o sucesso das dinâmicas a desenvolver durante o dia “vão depender muito do acompanhamento que é feito pelos catequistas nos seus próprios grupos”.

“Para além do sentido da Fé, do encontro e do convívio entre todos, há uma temática que permite fazer uma caminhada dentro do próprio grupo, num ambiente diferente”, esclarece o sacerdote.

O tema escolhido para o ENDIAD é “Dispostos ao Sim”, e está enquadrado em episódios do evangelho onde Maria tem uma presença ativa.

Durante a manhã, as atividades serão realizadas autonomamente por cada grupo de participantes e obrigará ao recurso de tecnologia, nomeadamente dispositivos móveis, para a leitura de códigos QR localizados em oito pontos diferentes do recinto do Santuário.

À tarde, o sentido é redirecionado para a JMJ: os grupos passarão por cinco postos entre o Centro Pastoral Paulo VI e a casa de São Bento de Labre, dinamizados por jovens que integram os Comités Organizadores Vicariais (COV).

No final, entre as 17h00 e as 18h00, realiza-se a festa da atividade, no grande auditório do Centro Pastoral Paulo VI, que terá a presença do grupo musical “Banda Missio” que animará todos os participantes, nomeadamente com a interpretação do tema que é hino da Jornada Mundial da Juventude do próximo ano.

Do programa consta a celebração da Eucaristia às 11h00 na Basílica da Santíssima Trindade, a ser presidida pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

Os cerca de 1200 participantes no ENDIAD correspondem aos 116 grupos inscritos que são provenientes de mais de metade das paróquias da diocese. Para ajudar na organização o SDC conta com a ajuda de inúmeros voluntários.