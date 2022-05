Vaticano. Papa assinala Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

O Papa Francisco assinalou esta terça-feira o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, agradecendo aos jornalistas que “com coragem informam sobre as chagas da humanidade”, com uma publicação na rede social Twitter.

“Neste Dia da Liberdade de Imprensa, rezemos juntos pelos jornalistas que pagaram pessoalmente, com a vida ou com a prisão, para servir este direito. Um agradecimento especial àqueles que, com coragem, nos informam sobre as chagas da humanidade”, lê-se na conta do Papa no Twitter, em língua portuguesa.

Este domingo, no contexto do Dia do Trabalhador, Francisco tinha homenageado os jornalistas, recordando que, em 2021, foram mortos “47 e mais de 350 presos”, e antecipado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se comemora a 3 de maio.

A 3 de abril, o Papa recordou os jornalistas que morreram durante a guerra na Ucrânia, elogiando o papel da imprensa ao serviço do “bem comum”.

“O vosso trabalho é pelo bem comum e essas pessoas morreram em serviço pelo bem comum. Pela informação. Não nos esqueçamos delas. Foram corajosos e eu rezo por eles, para que o Senhor recompense o seu trabalho”, disse no voo de regresso a Roma, após uma viagem de dois a Malta.