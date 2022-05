Braga. Santuário do Sameiro assinala os 40 anos da visita de João Paulo II

A Arquidiocese de Braga comemora em festa, a 15 de maio, o 40º aniversário da visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro.

“Foi o único pontífice que nos visitou pessoalmente e sentimos isso como uma honra única e inaudita”, realça o presidente da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, cónego José Paulo Abreu.

“As pessoas estão entusiasmadas e a sintonizar connosco na alegria que sentimos em podermos reviver esse momento único que foi a presença do Papa Joao Paulo II entre nós”, destaca o responsável, adiantando que, nesse dia, são esperadas entre “15 a 20 mil pessoas” no santuário mariano.

“O convite foi dirigido a todas as paróquias, movimentos e instituições. Acreditamos que vamos ter um dia com muita gente no Sameiro a celebrar em festa”, conta.

A data será assinalada com a celebração de uma eucaristia presidida pelo arcebispo primaz, D. José Cordeiro. seguindo-se uma homenagem a D. Jorge Ortiga, arcebispo emérito, pelos 34 anos de serviço na arquidiocese, primeiro como bspo auxiliar, depois como arcebispo.

“Será a oportunidade de dizermos de uma forma simples e com um pequeno gesto a D. Jorge Ortiga que lhe estamos agradecidos”, aponta o cónego Abreu.

“Devido à pandemia, a arquidiocese não teve oportunidade de lhe dizer obrigada pelos anos de serviço e dedicação, com tudo o que teve de bom e de alegrias, mas, também, de sacrifício e de entrega”, reforça.

A cerimónia vai contar, ainda, com a presença de milhares de crianças da catequese da arquidiocese que realizam nesse dia a peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro.

João Paulo II visitou Portugal, pela primeira vez, em maio de 1982. Na sua peregrinação apostólica ao nosso país, o Papa polaco passou por Lisboa, Porto, Coimbra, Vila Viçosa e Braga. João Paulo II regressou mais duas vezes a Portugal, em 1991 e 2000.