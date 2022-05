​Frei Bento Domingues. A Igreja e o mundo em 30 anos de crónicas

Aplaudido por muitos, criticado por outros, frei Bento Domingues escreve há 30 anos no jornal Público. Nos seus textos, a que o próprio já chamou “teologia em fragmentos”, reflete sobre as grandes questões da Igreja e do mundo.



Para o jornalista António Marujo – que, juntamente com a irmã Julieta Dias, organizou as antologias das crónicas, que já resultaram em cinco livros – os temas que frei Bento tem abordado ao longo do tempo demonstram pertinência e sempre atenção à atualidade.

“Ele continua a escrever crónicas muito interessantes e importantes, de reflexão sobre os grandes temas e as grandes questões. Nas últimas crónicas, por exemplo, tem escrito sobre a guerra, sobre o papel das mulheres, sobre as mudanças e a reforma da Igreja Católica”, sublinha, considerando que, mesmo quem não se revê em tudo o que frei Bento escreve, é impossível não reconhecer a sua capacidade de reflexão e a forma como interpreta a realidade.

“É rara a crónica - quem o lê sabe bem disso - em que ele não cruza as questões religiosas com as questões sociais, políticas e económicas, ou outras quaisquer”. Ao longo dos anos tem feito “apelos à renovação da Igreja e à abertura a um papel mais importante dos leigos e das mulheres nas estruturas da Igreja”, mas também se tem referido “à questão decisiva e muito interessante da arte e da beleza como reflexos da busca humana de Deus. É muito interessante a forma como ele fala, por exemplo, da arte, da literatura e da pintura”, refere ainda.

O jornalista, responsável pelo jornal digital 7Margens, de atualidade religiosa, lembra que “é claríssima a admiração que frei Bento nutre pelo Papa Francisco, como alguém que vem retomar os caminhos propostos pelo Concílio Vaticano II”.

Mas ressalva: “ele não coloca o ónus da renovação da Igreja apenas no Papa. Insiste muito que não é o Papa que vai mudar a Igreja, mas é o conjunto da Igreja que tem de se reformar, renovar e mudar a si mesma. É uma ideia que tem estado muito presente nas suas crónicas”.

“Uma questão que na minha perspetiva é central no seu pensamento, porque é o centro da sua fé, é a pessoa de Jesus como uma presença de Deus na história e como uma insurreição em relação a poderes, a códigos de comportamento, a relações estabelecidas, a preconceitos. Aliás, um dos livros de antologia das crónicas que nós organizamos, a irmã Julieta Dias e eu, leva precisamente o título 'A insurreição de Jesus', porque é uma expressão que ele usa. Essa centralidade de Jesus é a base, o fundamento daquilo que o frei Bento escreve”, afirma, insistindo na questão da atualidade.

“Questões tão prementes neste momento, como a questão da não violência ou da justiça social, tendo em conta o que se está a passar na Europa. são tudo temas que aparecem com frequência e que são centrais no seu pensamento”, refere António Marujo, para quem é “esta capacidade plural e profunda de olhar para as coisas” que terá levado o presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, a querer associar-se “enquanto representante máximo da sociedade civil portuguesa” à sessão evocativa dos 30 anos das crónicas de frei Bento.

A iniciativa, organizada pelo jornal Público e pelo jornal digital 7Margens, com a colaboração da editora Temas e Debates (que tem editado as antologias das crónicas) está prevista para esta terça-feira, 3 de maio, às 18h00, no auditório do Público, junto ao Museu do Oriente, em Lisboa.

Devido à limitação de espaço será também possível ser acompanhada à distância, na internet, através do endereço https://www.publico.pt/aovivo/detalhe/frei-bento-domingues-teologo-praca-publica-30-anos-401



Irão intervir, para além do próprio frei Bento, o antigo deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, a partir do tema “Um olhar republicano sobre as crónicas que falam de Deus”, e a enfermeira Carmen Garcia, também ela cronista do Público, e cujo título da intervenção é “Aprendi a ler ao tempo destes escritos”.