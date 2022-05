Jornada Mundial da Juventude. “Tudo vai ficar mais caro” devido à inflação, mas evento “vai superar”

José Sá Fernandes foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa (pelo BE e pelo PS) durante 16 anos. É desde outubro do ano passado o coordenador do projeto para a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer já no próximo ano.

Em entrevista à Renascença admite que o aumento da inflação, provocado pela invasão da Rússia à Ucrânia, pode fazer derrapar o custo deste evento, que não sabe ainda precisar. Considera positivo que a JMJ esteja agora com o novo ministério dos Assuntos Parlamentares, já que é um salto na "hierarquia". E fala na boa relação que tem tido com Carlos Moedas na organização.

Pode ler a primeira parte desta entrevista aqui:



Sentado num sofá, no salão nobre da sede do Beato (Lisboa), recebe a Renascença. Ainda faltam 16 meses para a semana da Jornada. Mas faltam saber também alguns pormenores.

Estamos a falar de um projeto enorme. Quanto é que isto vai custar?

Este é um legado extraordinário, que tem um valor incalculável. Eu não vou falar no valor do evento, porque acho que compete ao organizador do evento fazê-lo.

O valor do evento e o número de pessoas que vêm ao evento, tem de ser o organizador do evento a dizê-lo, que é a Fundação da Jornada 20-23.

Mas acho que ainda é cedo para, eles próprios, avançarem com números. Acho que os problemas têm de ir sendo resolvidos.

Em relação aos parques, o valor de Lisboa para o parque, é público: são cerca de sete milhões de euros.

Em relação à ponte são cerca de 2 milhões de euros. Para a retirada dos contentores do Parque de Loures, essa é a parte são aproximadamente 7 milhões.

Em relação ao Parque de Loures em si, consoante o que eles (CM Loures) querem, será o valor do parque. Mas para já, o que nós temos de preparar é o terreno para o evento.

É um evento tão grande que ainda é difícil de dar uma estimativa de quanto dinheiro do erário público é que vai ser gasto no evento?

Sim, é difícil, nesta altura, acertarmos alguns valores.

Nem de grosso modo?

Eu não quero avançar com números, porque eu acho que o primeiro número que tem de se dizer, se quisermos ser sérios, é quanto é que vale o legado.

Vale milhões, por ano, até sempre. Esse vale milhões de certeza.

A despesa vai ser menor do que as receitas geradas pela Jornada?

Vamos ter um parque que vai servir mais de 100 mil pessoas para o resto da vida. Está a perguntar-me se o parque em Lisboa fica pago? Com certeza, vai servir milhares de pessoas para o resto da vida.

Mas não é só isto. O evento tem custos. Fornecer a comida, fornecer os ecrãs para as pessoas verem, o som, construir o palco, parar o trânsito, montar os hospitais de campanha. Isto tem custos e grandes. Estamos a falar certamente de milhões de euros.

Isso é sempre compensado pelo resultado final. Para além disso há uma conta que todas as pessoas fazem em qualquer evento , que é a imagem de Portugal. Isso também vale milhões de euros, mas não sou eu que vou fazer essas contas.

Sendo que também há algumas receitas. Por exemplo os peregrinos que vierem vão pagar por essa inscrição. Se há entidade que tem experiência a organizar estas coisas, é a Igreja.

O que eu vou tentar é que estas sejam as melhores jornadas de sempre, porque isso ficávamos todos orgulhosos

Há uma coisa que elas vão ser os melhores de sempre. Vai deixar um legado físico: um parque.E isso vale uns milhões para sempre.

Teme que os custos da jornada sejam maiores por causa da inflação provocada pela guerra?

O que prevemos é que todos os custos vão subir, não? Mas é como lhe disse: o ganho de um parque tem aqueles milhões todos, o ganho do encontro eucoménico, de das pessoas se encontrarem, de as pessoas discurtirem, de os problemas e de as alegrias da juventude serem o tema, isso tudo vale milhões.

Portanto, pode vir a inflação, as Jornadas vão superar isso. Mas é evidente: se houver inflação tudo vai ficar mais caro. Desde o parafuso ao ecrã, tudo vai ficar mais caro.