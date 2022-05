JMJ. Nomeado do governo quer chamar ao local Parque Papa Francisco

É advogado de formação, mas foi na Câmara Municipal de Lisboa que fez carreira nas últimas décadas. José Sá Fernandes foi vereardor da autarquia lisboeta durante 14 anos. Em outubro abraçou um novo (e grande) projeto. Foi nomeado pelo governo para coordenar o grupo de projeto que vai organizar a Jornada Mundial da Juventude em agosto de 2023.

É a ponte entre governo, autarquias e a Igreja. Em entrevista à Renascença, Sá Fernandes explica o que vai acontecer às cidades de Lisboa e Loures depois da Jornada, admite que ainda não sabe quantas pessoas vêm a Lisboa na primeira semana de agosto de 2023, e revela um "segredo" sobre o nome que gostaria de ver no parque que vai sobrar da JMJ23.

A cerca de 16 meses do evento, abre as portas da sede do Beato, a torre de controlo da JMJ. No salão nobre do edifício, que pertence à Câmara de Lisboa e que “não custou um cêntimo” a reaproveitar, recebe a Renascença.





Falta um ano e quatro meses para a Jornada. O que é que ainda temos pela frente?

Temos imensa coisa! Estivemos até hoje num momento de preparação e vamos estar ainda nos próximos meses arranjar tudo para que o evento seja um sucesso. Isto não é fácil, mas é possível. E temos todas as pessoas estão envolvidas no evento com grande vontade que isso seja um sucesso.

É um evento especialmente difícil de organizar porque continuamos sem saber quantas pessoas vêm a Lisboa na semana da Jornada?

É, portanto, não vale a pena estarmos a falar em números, nem estimativas. É impossível ainda por cima com as contingências mundiais que vamos sucessivamente vivendo ao longo dos últimos anos.

Mais vale não fazer mesmo estimativas, mas deixar tudo preparado para o máximo possível.

Há uns meses também entrevista Renascença falou entre um e três milhões de pessoas....

Quem diz uma coisa dessas está a arriscar-se. E portanto é por isso que não vou dizer valores. Temos é de estar preparados para coisas dessa grandeza.

Estimam por excesso? É assim que é feita a organização?

É, mas não deixa de ser uma dificuldade. Porque para algumas coisas, de facto, para a gestão de stocks, é muito importante nós à medida que nos aproximamos também não ficarmos com coisas a sobrar.

Tem de se ser muito cauteloso e muito inteligente nessa gestão. Embora essa organização gestão pertença, na sua grande maioria, à igreja. São eles os organizadores do evento.

O meu papel, neste grupo de projeto, onde fui nomeado, visa ajudar, articular os vários serviços para a preparação do evento e também preparar o terreno que vai receber o grande evento.

Há vários eventos, mas o grande evento é o da vigília e que vai ser entre Lisboa e Loures, com o Trancão no meio.