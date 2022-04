O abuso sexual de crianças é “inaceitável”, reafirma o Papa

“O abuso, em todas as suas formas, é inaceitável”, mas “o abuso sexual de crianças é particularmente grave, porque ofende a vida no seu crescimento”, afirmou o Papa esta sexta-feira, durante a audiência privada que concedeu à Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores (CPPM), que esteve reunida em assembleia plenária.

Lembrando que “as pessoas abusadas às vezes se sentem presas entre a vida e a morte”, e que estas são “realidades que não podemos apagar”, Francisco pediu à Comissão “atenção contínua” ao que se passa nas igrejas locais, sublinhando que ouvir as vítimas “é uma prioridade” e que “cada membro da Igreja, de acordo com o seu estatuto, é chamado a assumir a responsabilidade de prevenir os abusos e trabalhar pela justiça e pela cura”.

Em conferência de imprensa, no final do encontro, o cardeal Sean O’Mailley, que preside à Comissão, explicou que o Papa quer saber de que forma as conferências episcopais de cada país estão, ou não, a cumprir as diretrizes do Vaticano. “O Papa quer que a Comissão garanta que as vítimas são bem acolhidas e encontram uma porta aberta quando recorrem à Igreja nos seus países. Ouvir as vítimas tem de ser uma prioridade para toda a Igreja”.