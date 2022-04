​Centro de Reflexão Cristã organiza 'Conferências de Maio'

As 'Conferências de Maio' do Centro de Reflexão Cristã "estão de volta ao formato presencial, segundo anuncia em comunicado divulgado esta sexta-feira.



Subordinadas ao tema "Construir uma paz duradoura – é possível!", as quatro sessões "foram pensadas a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 2022 e a partir da FratelliTutti, tal como definido no programa de atividades", refere a nota.

Assim, no dia 4 de maio, Alexandre Abrantes Neves, Leonor Almeida e Luís Xavier vão abordar o tema "Diálogo entre gerações para projetos compartilhados e sustentáveis".

Na segunda sessão, a 11 de maio, Israel Paródia, Manuel Carvalho da Silva e o padre Peter Stilwell vão abordar o tema "Trabalho digno, justiça, solidariedade e humanismo".

A 18 de maio, Helena Topa Valentim, João Costa e Teresa Vasconcelos falam sobre "Educação como fator de liberdade, responsabilidade e desenvolvimento".

A última conferência, no dia 25 de maio, terá como oradores Luís Filipe Castro Mendes, Luís Moita e Mónica Dias que vão abordar o tema "A arquitetura e o artesanato da paz".

Os encontros realizam-se nas quartas-feiras de maio, às 18h00, no Centro Nacional de Cultura, na Galeria Fernando Pessoa, com entrada pelo Largo do Picadeiro, através da esplanada do Café no Chiado.

A entrada é livre.