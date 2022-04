Vaticano. Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores termina reunião plenária na sexta-feira

A Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores (CPTM), organismo criado pelo Papa Francisco, vai realizar uma conferência de imprensa, na sexta-feira, a partir das 12h00, na Sala Marconi da Rádio Vaticano.

Num comunicado enviado à Agência ECCLESIA, a Sala de Imprensa da Santa Sé informa que a reunião da CPPM, presidida pelo cardeal Seán Patrick O’Malley, com os jornalistas vai realizar-se no final da sua assembleia plenária, após a audiência privada com o Papa Francisco.

O comunicado contextualiza que com a publicação da Constituição Apostólica "Praedicate Evangelium" (Pregai o Evangelho), o Papa Francisco estabelece “o ministério de salvaguardar crianças e pessoas vulneráveis de abusos como parte integrante da vida e missão da Igreja”.



Neste sentido, a Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores vai refletir sobre esta “nova configuração no coração da Cúria Romana” na sua assembleia plenária, delinear os próximos passos na sua assistência às Igrejas locais “no desenvolvimento e implementação de estratégias e diretrizes de salvaguarda”, nomeadamente quanto ao “acompanhamento das vítimas e sobreviventes de abusos”.

A constituição apostólica ‘Praedicate Evangelium’, que vai entrar em vigor no dia 5 de junho, Solenidade de Pentecostes, uniu a CPPM, que vai “continuar o seu papel específico de órgão consultivo do Papa”, ao Dicastério para a Doutrina da Fé (Santa Sé).

O Papa promulgou a nova constituição para a Cúria Romana, os serviços centrais de governo da Igreja Católica, no dia 19 de março, assinalando os nove anos de início solene do seu pontificado; "Praedicate Evangelium" propõe uma Cúria mais atenta à vida da Igreja Católica no mundo e à sociedade, rejeitando uma atenção exclusiva à gestão interna dos assuntos do Vaticano.