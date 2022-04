​Universidade Católica no top 5 da promoção da “Paz, Justiça e Instituições Eficazes”

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) está entre as cinco instituições com melhores resultados no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável para a promoção da “Paz, Justiça e Instituições Eficazes” (ODS 16).



É o que revela um comunicado deste estabelecimento de ensino superior, que lembra que o Times Higher Education (THE) do Impact Rankings de 2022 é composto por 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável.

A nota refere que a UCP "subiu 25 posições, em relação ao ano passado, num ODS que registou um aumento do número de instituições participantes para 809, mais 156 do que no ano anterior".

Este é um dos 17 objetivos definidos na agenda 2030 das Nações Unidas para promover uma sociedade pacífica e inclusiva, com acesso universal à justiça e à existência de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis.

O ranking divulgado pelo Times Higher Education, "contou este ano com a participação de 1.406 instituições (um aumento de 22 %), com o consequente crescimento do nível de competitividade".

Ele visa "avaliar o impacto social das ações desenvolvidas pelas universidades, enfrentando questões como desigualdade de género, educação de qualidade, mudanças climáticas, paz mundial e crescimento económico".