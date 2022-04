“Quem somos e para onde vamos”. Colégio católico mostra-se na ExpoColgaia

Está a decorrer até dia 30 de abril, a edição XXV da ExpoColgaia, uma iniciativa do Colégio de Gaia que pretende promover a instituição católica junto da comunidade.

Nas palavras do seu diretor, o padre António Barbosa Ferreira, a iniciativa “é a linguagem com que agarramos a arquitetura de dizermos quem somos e para onde vamos, com vontade desmedida de vencer”.

Na apresentação do evento, que começou esta quinta-feira e que vai terminar no sábado, o responsável manifestou também a vontade de que a ExpoColgaia promova “novos saberes, que nos tornam mais capazes e nos ajudam a encontrarmos o sentido da vida”.

Por sua vez, em declarações à Renascença, Tiago Carvalho, diretor pedagógico do Colégio de Gaia, sublinhou a importância da iniciativa que pretende “mostrar à comunidade” o que se faz na instituição.

Para o responsável “os três dias de festa em que se juntam os alunos e se convida a comunidade” dá a oportunidade à instituição de “explicar a qualidade do seu ensino que confere uma dupla certificação aos alunos do décimo segundo” e que no seu ponto de vista "abre um leque de vantagens no acesso à universidade e no acesso ao emprego".