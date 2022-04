D. José Ornelas. ​"Dizer que há indícios de encobrimento, parece-me descabido"

Os bispos portugueses reiteraram esta quinta-feira que têm “todo o interesse em colaborar” com a Comissão Independente que está a investigar os abusos sexuais de menores e adultos vulneráveis na Igreja. A posição foi reafirmada no final da assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que decorreu em Fátima.



A comissão, liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, foi recebida pelos bispos, que foram informados do “trabalho realizado até ao momento”. Esteve igualmente presente a equipa de historiadores e arquivistas.

Em conferência de imprensa o presidente da CEP comentou as alegadas recusas de alguns bispos em colaborar com a Comissão Independente, garantindo que “ninguém se recusou” a responder. D. José Ornelas lembrou que o prazo estipulado apontava para a fase posterior à assembleia plenária, que terminou esta quinta-feira, e garantiu que tem havido comunicação com a Comissão Independente.