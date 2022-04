​Agravamento do custo de vida preocupa Bispos portugueses

A crise social esteve em análise na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

O comunicado final do encontro, que terminou esta quinta-feira em Fátima, manifesta “preocupação com o desequilíbrio na sociedade relativamente aos rendimentos entre os portugueses, agravado com a inflação nos bens alimentares, energia, gás e combustíveis”, sublinhando que “o aumento do custo de vida e o expectável aumento dos juros são preocupações para as famílias e especialmente para quem está com despesas de mensalidades com habitação”.



D. José Traquina, bispo de Santarém e presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana, informou a Assembleia que se regista, junto da rede Cáritas, um “aumento de pedidos de apoio por parte das comunidades migrantes em vários pontos do país”.

Falou, ainda, da “preocupação que tem chegado dos Centros Sociais Paroquiais e outras instituições particulares de solidariedade social (IPSS), quanto à sua viabilidade por dificuldades económicas, agora também a agravarem-se com a inflação”.