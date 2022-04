Grupo católico italiano de rock com seis concertos em Portugal

O grupo católico italiano de rock THE SUN está de volta ao nosso país para uma tournée de seis concertos, com entradas gratuitas.

O primeiro concerto está marcado para o dia 29 de abril, às 21h30, no Auditório Paulo VI, em Viana do Castelo e o segundo tem lugar no Salão Paroquial de Santa Catarina da Serra, em Leiria, às 17h00, do dia 30 deste mês.

Já em maio, o grupo atua, no dia 1, no Teatro Cinema de Ponte de Sor, em Ponte de Sor; no dia 6, no Salão Paroquial de Ribamar, na Lourinhã; no dia 7, na Sociedade Desportiva e Recreativa de Alguber, Cadaval; e no dia 8, nos Salesianos de Manique, em Alcabideche.

Com atuações internacionais em vários países, também na Terra Santa, onde atuou pela primeira vez em 2011, e em grandes eventos católicos como o Encontro Mundial das Famílias e em várias edições da Jornada Mundial da Juventude, o grupo de rock esteve em Portugal em outubro de 2021 em viagem-peregrinação com um grupo de oitenta fãs, e na ocasião deu dois concertos.

O THE SUN, entre outros reconhecimentos, foi premiado em 2013 no Festival da Doutrina Social, em Verona, “pelo que tem feito por milhares de jovens, despertando neles a consciência de que agir ativamente pelo bem comum traz realização, alegria, dignidade ao indivíduo e à sociedade como um todo”, lê-se no comunicado enviado à Renascença.

O principal rosto da banda, compositor, cantor e guitarrista - Francesco Lorenzi - recebeu, em 2016, a Medalha do Pontificado - Prémio do Papa Francisco, no contexto das Academias Pontifícias, “pela sua contribuição para o desenvolvimento do humanismo cristão e das suas expressões artísticas no mundo”.

Uma das grandes tournées do grupo, a “Tournée da Luz”, que terminou em outubro de 2014, contou 172 eventos com mais de 200 mil participantes e passou por Itália, Portugal, Brasil e Israel.