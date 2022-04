​“Rota dos Patronos”. Uma peregrinação ao património religioso de Coimbra

A “Rota dos Patronos” propõe uma peregrinação através da história religiosa e por quatro locais emblemáticos de Coimbra. A iniciativa da responsabilidade do Comité Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude vai decorrer até dia 31 de maio do próximo ano.



A Diocese de Coimbra escolheu quatro figuras que a representam ao nível nacional: Rainha Santa Isabel, São Teotónio, Santo António e Santo Agostinho, cada um deles “diretamente relacionado com a cidade”, sendo que só “Santo Agostinho não viveu em Coimbra”, mas é o padroeiro principal da cidade.

A iniciativa quer dar a conhecer locais emblemáticos da cidade, como o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, o Mosteiro de Santa Cruz, a Igreja de Santo António dos Olivais e o Seminário Maior de Coimbra.

O evento começou no início deste mês e vai prolongar-se até 31 de maio do próximo ano, funcionando como "rampa de lançamento da Jornada Mundial da Juventude de agosto de 2023", explica à Renascença Daniela Nunes, do Comité Organizador Diocesano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).