​Associação quer restaurar último convento de clausura do Porto a vender rebuçados

A Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria pretende transformar o último convento de clausura do Porto, em Francos, na freguesia de Ramalde, num centro de acolhimento, espiritualidade e cultura.

A tarefa é difícil dado que o proprietário exige 3,5 milhões de euros pelo espaço. Depois, há ainda a despesa para restaurar o edifício. Ainda assim, Teresa Alte da Veiga, presidente da Associação de Fiéis do Coração Imaculado de Maria, diz à Renascença que é "possível enfrentar as dificuldades e devolver o convento à comunidade". “É possível porque temos aqui um grupinho com muita vontade e com muita força para enfrentar as dificuldades e tentar devolver o convento à comunidade, que é uma comunidade bastante carenciada e que sempre teve o apoio do convento”, sublinha. A ideia é fazer obras no antigo Convento de Francos e transformá-lo num centro de Acolhimento, Espiritualidade e Cultura, mas o espaço está degradado e precisa de obras avultadas. De acordo com Teresa Alte da Veiga, à exceção da Capela, que “temos tentado preservar, o resto do Convento está degradado e sem condições”.

A responsável assinala que “o maior investimento será sempre na sua aquisição, pois o Convento não pertence à Igreja” e o proprietário “está-nos a pedir um valor de 3,5 milhões de euros, o que é excessivo mesmo para o Convento em si”. Teresa Veiga adianta que tem sido feito “um grande trabalho na procura de fundos, como por exemplo através de crédito ao banco que tem sido negado”. Revela que a associação está a procurar um “entendimento com os proprietários” para poder voltar a abrir a Capela. Ainda assim, a responsável deposita alguma esperança no facto de “algumas instituições e associações que têm mostrado uma certa disponibilidade nesse apoio”. Para poder continuar a sonhar, Teresa Alte da Veiga diz que a instituição precisa de “uma cozinha e do apoio de um chefe de cozinha” para se lançar no fabrico de rebuçados artesanais com o recurso a uma máquina que lhes foi doada. “Temos receitas interessantes, mas se houvesse alguém que nos dissesse: ‘eu estou disponível para dar a cara, vamos em frente, eu ajudo’. Podia ser muito interessante, mesmo”, reforça.