Dois meses de guerra aos olhos da Igreja Ortodoxa de Kiev. " A nação ucraniana está a vencer no plano moral"

A Páscoa ortodoxa chegou com bombas às comunidades ucranianas. Muitos templos espalhados por vários pontos da Ucrânia não têm sido poupados. A fé caminha com dificuldade entre as ruínas de edifícios destruídos e os escombros nas almas dos ucranianos de fé ortodoxa. Para estes fiéis, os combates começaram há muito e também no plano religioso, com a autodeterminação da Igreja Ortodoxa Ucraniana face ao domínio do Patriarcado de Moscovo.

O Arcebispo Eustratius é o porta-voz do Santo Sínodo, designação dada à conferência episcopal ortodoxa na Ucrânia e recebe-nos no Mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas no centro de Kiev, onde funciona a sede da Igreja ortodoxa Ucraniana e onde está também o Metropolora Epiphanius, primaz da Igreja unificada em Dezembro de 2018 com autocefalia concedida pelo Patriarca de Constantinopla para irritação do Patriarca Cirilo de Moscovo. A rutura ortodoxa entre Kiev e Moscovo é indissociável da tensão entre os dois países, cujo clímax foi a invasão russa em fevereiro de 2022.

De que forma a Igreja Ortodoxa Ucraniana acompanha esta guerra?

Em primeiro lugar gostaria de enfatizar que nós, como Igreja Ortodoxa Ucraniana, temos sofrido a agressão russa já há mais de 30 anos, desde os primeiros dias da restauração da independência ucraniana. Sabemos, pela nossa história, qual é a real atitude de Moscovo face à nação e identidade ucranianas. Para mim e para os meus colegas, isto não foi uma surpresa. Claro que não esperávamos uma agressão tão aberta e alargada com esta invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas você e os seus ouvintes e leitores devem saber que a guerra da Rússia à Ucrânia não vem desde fevereiro de 2022, mas desde fevereiro de 2014. São mais de oito anos, com a invasão da Crimeia e algumas partes do Donbass. Neste momento, considero que a nação ucraniana está a vencer no plano moral. Toda a gente em todo o mundo consegue ver que a nossa luta, a nossa guerra, não tem a ver com territórios ou razões políticas e económicas, mas é uma guerra pela humanidade, pela liberdade, pela verdade. O que aconteceu em Bucha e outros locais, ou o que ainda decorre em Mariupol e em cidades do leste da Ucrânia, é algo que se pode realmente comparar com os crimes de guerra do regime fascista de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Se não travarmos a Rússia e o próprio Putin na Ucrânia, ele vai expandir a sua agressão e estas atrocidades e massacres a outros países vizinhos da Europa como os do Báltico, Polónia e outros. Precisamos do maior apoio possível do ponto de vista diplomático, económico e político. Tudo isso vai ajudar a Ucrânia a conseguir uma vitória assim que possível e a proteger o maior número de vidas possível.

A Igreja ortodoxa ucraniana está 100% ao lado do Presidente Zelensky

Nós não apoiamos personalidades ou políticos. Somos uma Igreja que apoia o nosso Estado, a sua independência, soberania e integridade e a liberdade na nossa Nação. Não somos apenas cidadãos leais da Ucrânia, pois também sabemos, pela nossa própria experiência e por muitos exemplos, que apenas a existência de um estado independente ucraniano garante a liberdade religiosa. Nos territórios agora sob controlo russo, observamos sérias limitações a todo o tipo de liberdades, incluindo a liberdade de religião. Na Crimeia ocupada, nos territórios ocupados do Donbass, os nossos padres e as nossas congregações e paróquias têm enfrentado muitos problemas nestes oito anos, incluindo muitas perseguições. Entendemos que se não protegermos agora a nossa liberdade e a independência do nosso estado, enfrentaremos um problema muito sério no domínio da liberdade religiosa. Nós apoiamos Zelensky como chefe do Estado ucraniano, mas, como Igreja, não gostamos de ter ligações fortes a personalidades ou políticos. Apoiamos diferentes tipos de decisões e se efetivamente algo acontecer que tenha que ser criticado pela Igreja, nós temos liberdade para o fazer. Se houver algo que precisa de ser apoiado pela Igreja, nós temos liberdade para apoiar.

Considera que essa é a diferença para a Igreja Ortodoxa obediente ao Patriarcado de Moscovo?

Graças a Deus e a uma autoidentificação com a nação ucraniana, somos sociedades diferentes e de tipos distintos de estado. Temos um tipo de relação entre Estado e Igreja completamente diferente. Na Ucrânia temos uma efetiva liberdade religiosa. Somos independentes face ao Governo, temos real liberdade. Há mais de 50 comunidades religiosas diferentes, desde os ortodoxos, católicos de rito ocidental e oriental, protestantes, judeus, muçulmanos e outras tradições religiosas. A Rússia, ao longo da sua história, infelizmente não experimentou um sistema de igrejas independentes como entidades legais face ao Estado.

Como estão atualmente as vossas relações com a Igreja Ortodoxa Russa?

Infelizmente, como podemos ter uma relação se o Patriarca de Moscovo não reconhece sequer o nosso direito a existir? Não nos reconhece como cristãos nem o direito a existirmos como Igreja. Será possível manter um diálogo com alguém que não reconhece que nós somos uma realidade?