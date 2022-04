Núncio apostólico em Kiev à Renascença. "Em Mariupol só se salvou o missal"

Em entrevista à Renascença, o representante da Santa Sé descreve a forma como os católicos viveram estas semanas de guerra e como os padres e instituições católicas decidiram ficar junto das suas comunidades.

Como viveu os momentos mais difíceis aqui em Kiev, a poucos quilómetros das posições terrestres do exército russo e ainda sujeito aos bombardeamentos aéreos?

Aqui, na Nunciatura, estamos aproximadamente a 20 kms de Irpin, Vorzel e Bucha e a 50 kms de Borodyanka, Durante todo o mês de março, ouvia a partir daqui os bombardeamentos de artilharia cuja localização não conseguia identificar com precisão. No entanto, ao ler as notícias, fomos conseguindo perceber que aquelas explosões vinham daqueles lugares durante a primeira quinzena. Depois, as operações militares aproximaram-se do centro de Kiev e as explosões aconteciam a 7 a 8 kms de distância daqui. O próximo passo seria escondermo-nos constantemente na cave caso os bombardeamentos chegassem a este bairro.

Chegámos a pedir a um dos nossos padres, dos Franciscanos, que tem uma pequena comunidade próxima de Irpin, que viessem para a Nunciatura pelo menos durante alguns dias, mas ele deu-nos a mesma resposta que anteriormente os padres de Irpin: ‘Ficamos com a nossa comunidade’. Eles ficaram lá quase até ao fim de março e acabaram por sair porque as pessoas também saíram. Agora, em meados de abril, as pessoas estão a tentar regressar, mesmo que as autoridades peçam para não o fazerem.

Esses padres sentiram-se nalgum momento ameaçados pelas forças russas?

Há uma diferença entre os padres romanos católicos e os greco-católicos. Todas as informações dos serviços secretos indicavam que os bispos e padres greco-católicos seriam alvos potenciais se e quando os militares russos entrassem em determinado local. Por isso, os bispos e padres greco-católicos tentaram ficar, numa posição um pouco mais segura, mas não abandonando a comunidade. Nalgumas situações, saíram das cidades maiores e foram para as aldeias, esperando que nos locais mais pequenos estivessem um pouco mais distantes da operação militar.