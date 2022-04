Faith’s Night Out regressa ao modo presencial

As Equipas de Jovens de Nossa Senhora estão a organizar a 13.ª edição do Faith’s Night Out. O evento segue o modelo das conferências TED, em que uma série de convidados tem um tempo limite para compartilhar ideias e inspirar pessoas – neste caso, testemunhos de vida e de fé.

Em 2021, a pandemia obrigou a que a iniciativa se realizasse apenas em formato digital, com as conferências a serem transmitidas a partir do auditório da Renascença. Francisca Pipa, da organização, não esconde a expectativa para esta nova edição, que vai ter de novo público.

“Temos conseguido encher quase sempre o Centro de Congressos de Lisboa. São 1.400 lugares. Esperamos que este ano, depois da paragem do ano passado, as pessoas estejam dispostas a ir a um evento presencial e ouvir estes testemunhos. Há sempre imensos jovens, mas com o nosso painel de oradores deste ano também esperamos chegar a um público adulto mais velho”, conta.



Com o tema “Um só caminho”, o FNO vai contar, como sempre, com 12 oradores, que têm sete minutos cada um para dar o seu testemunho. Um deles será o cardeal patriarca, D. Manuel Clemente. Mas não é por acaso que este ano muitos dos convidados estão ligados à área da saúde.

“Além de três médicos, temos uma oradora que participou e fez parte da criação do projeto COmVIDas, relacionado com a Covid e com a ajuda que foi dada nos lares, na altura pandémica, que é a Joana Sequeira. Queremos realçar estes testemunhos de vida e de trabalho na parte da medicina, da psicologia também, para que as pessoas se consigam identificar e relacionar com as vidas dos oradores”, explica Francisca Pipa.

Entre os oradores convidados estão a médica e atual presidente da assembleia municipal de Lisboa, Isabel Galriça Neto; o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães; o cardiologista pediátrico e presidente da associação de médicos católicos, José Diogo Ferreira Martins; e a psicóloga clínica, Alexandra Chumbo. Participam ainda o professor catedrático Paulo Otero, o fundador e diretor da Academia TEN, Pedro Rocha e Melo, a locutora de rádio Dora Isabel, e o casal Madalena e António Fontes, pais de três filhos.