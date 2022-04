Proteção de menores na agenda da assembleia plenária da Conferência Episcopal

A próxima assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), marcada para os dias 25 a 28 de abril, em Fátima, terá na agenda a proteção de menores e adultos vulneráveis, o Sínodo 2021-2023 e a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

Segundo nota enviada à Renascença pela Conferência Episcopal, vão também estar em cima da mesa de trabalhos três documentos, um sobre o "Itinerário de iniciação à vida cristã com as famílias, crianças e adolescentes", outro sobre "Ministérios laicais numa Igreja ministerial", além de alterações à "Instrução sobre o direito de cada pessoa a proteger a própria intimidade".

Os trabalhos da Assembleia Plenária da CEP, começam pelas 16 horas de segunda-feira, 25 de Abril, e prolongam-se até ao fim da manhã de quinta-feira, dia 28.



A comissão independente criada em janeiro para estudar os abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa revelou ter recebido 290 testemunhos válidos de vítimas, tendo 16 dos casos sido remetidos ao Ministério Público.

O coordenador da comissão, o pedopsiquiatra Pedro Strecht, afirmou que os primeiros meses de trabalho permitiram confirmar que “houve, no passado, múltiplos casos de abuso sexual” e destacou a posição de fragilidade das vítimas que as levou, na maioria dos casos, a não denunciar atempadamente os crimes.



Na Missa Crismal de Quinta-feira Santa, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, manifestou o compromisso da Igreja em pedir perdão às vítimas de abuso sexual no seu seio e afirmou que os membros do clero estão “muito especialmente atentos” à questão da “proteção de menores no espaço eclesial”.