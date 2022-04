Papa apela à reconciliação e pede que ninguém seja abandonado

O Papa Francisco deixou esta segunda-feira um apelo à paz, apontando a reconciliação como o caminho para vencer as guerras.

“Que a graça do Senhor ressuscitado dê conforto e esperança a quantos estão a sofrer. Que ninguém seja abandonado. Que os litígios, as guerras e disputas deem lugar à compreensão, à reconciliação”, pediu Francisco.

Na oração mariana Regina Caeli, desta segunda-feira, feriado no Vaticano e em Itália, conhecida como “Segunda-feira do Anjo”, para lembrar a aparição do anjo às mulheres, anunciando a ressurreição de Jesus, o Papa pediu aos fiéis que “sublinhem sempre esta palavra: reconciliação”.

“Porque o que Jesus fez sobre o Calvário e com a sua ressurreição, é reconciliar todos nós com o Pai, com Deus e entre nós. Reconciliação!”, explicou o Santo Padre.

Às centenas de peregrinos, o Papa lembrou ainda que “Deus venceu a batalha decisiva contra o espírito do mal".

"Deixemos que ele vença, renunciemos aos nossos planos humanos, convertamo-nos aos seus desígnios de paz e justiça”, pediu.

O Papa anunciou depois aos fiéis, reunidos na Praça de São Pedro, que esta tarde vai estar naquela praça com 50 mil adolescentes de toda a Itália, referindo-se ao encontro de peregrinação e oração dos adolescentes italianos - que culminará na Vigília presidida por Francisco às 18h00 na Basílica de São Pedro.

“Um belo sinal de esperança”, disse o Papa.

“Desejo que todos vivam estes dias pascais na paz e na alegria que vem de Cristo ressuscitado”, disse Francisco, concluindo com um pedido: “Por favor, continuem a rezar por mim”.