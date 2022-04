Líderes religiosos pedem corredores humanitários em Mariupol

O Conselho das Igrejas e Organizações Religiosas da Ucrânia apelou, em comunicado, à abertura de corredores humanitários em Mariupol, denunciando uma situação de “catástrofe”.

Há mais de um mês, todos os moradores de Mariupol sofrem com a catástrofe humanitária causada por este bloqueio, pois as infraestruturas civis foram completamente destruídas: não há água potável ou qualquer outra água, alimentos e medicamentos não são entregues, não há aquecimento e eletricidade”, assinala a nota do organismo, divulgada online.

Kiev e Moscovo não chegaram hoje a um acordo sobre os corredores humanitários para a retirada de civis de áreas afetadas pela guerra, pelo segundo dia consecutivo.

“Centenas de milhares de pessoas, incluindo milhares de crianças, tornaram-se reféns da ação militar e do bloqueio imposto pelas tropas russas”, indica o Conselho das Igrejas e Organizações Religiosas da Ucrânia.

A posição conjunta alerta para uma “situação crítica” que exige “a criação imediata de corredores humanitários” para garantir a entrega de ajuda humanitária (alimentos, água potável, medicamentos, produtos de higiene, etc.) em Mariupol, e a evacuação da população “para locais seguros da sua escolha voluntária”.

O conselho inter-religioso diz-se pronto para ajudar na operação, “a fim de evitar quaisquer provocações no processo de entrega de ajuda humanitária e evacuação de civis”.