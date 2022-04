Festa de jovens no Vaticano. Papa evoca “nuvens” da guerra e da Covid, que “esperam a luz da Páscoa”

“Jesus venceu as trevas da morte. Infelizmente, as nuvens que escurecem nosso tempo ainda são densas. Além da pandemia, a Europa vive uma guerra terrível, enquanto continuam em muitas regiões da terra as injustiças e a violência, que destroem a humanidade e o planeta”, alertou.

O acolhimento, na Praça de São Pedro, contou com momentos de música e testemunhos de fé, antes da chegada de Francisco, em papamóvel; a celebração prossegue com comentários dos participantes à passagem do capítulo 21, 1-19 do Evangelho de São João, uma aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos.

Samuel falou de um “momento muito sombrio” na sua vida, por volta dos 13 anos, quando teve de ser operado por causa de uma doença cardíaca muito grave; Alice falou da morte da sua avó e Sofia recordou a “escuridão” que sentiu depois da pandemia, com momentos em que questionou a sua fé.

A multidão ouviu ainda o testemunho de Mattia Piccoli, um adolescente de 12 anos, agraciado em dezembro de 2021, pelo presidente da Itália, por ajudar o seu pai que foi afetado, aos 40 anos, por Alzheimer precoce.

O Papa convidou os jovens a imitar o “mergulho” de Pedro, ao ver Cristo, sem medo da “vida”, procurando ajuda nos momentos de dificuldade. “Coragem, em frente”, concluiu.

O cardeal Gualtiero Bassetti, presidente da Conferência Episcopal Italiana, aludiu ao impacto da Covid-19, na sua saudação inicial, falando num dia “muito especial”.

“A alegria de hoje não deve fazer com que esqueçamos o cansaço e o sofrimento dos últimos meses”, apontou.

Durante o encontro, Francisco e os participantes rezaram pela paz, perante um ícone da Virgem Maria, junto do qual, simbolicamente, um grupo de adolescentes acendeu uma lâmpada.

“Ide em paz e sede felizes, todos vós. Em paz e com alegria”, concluiu.