Antigo Seminário em obras para acolher refugiados. Toda a ajuda é bem-vinda

Com apenas nove anos, a voluntária de palmo e meio, Adriana Cruz, ajuda na requalificação do edifício do antigo Seminário Menor de Fornos de Algodres. Veio pela mão dos pais. Adriana explica a presença, realçando que está a “fazer um lugar para os ucranianos, vai ser um hotel para eles viverem”, declara, enquanto pega na trincha de pintar, na companhia do ‘Jubas’, o cão que a segue para todo o lado.

“Eu sinto que se eu precisasse, também gostava que me ajudassem, se nós precisarmos algum dia também nos ajudam, eu estou a retribuir um favor que um dia nos podem fazer igual”, defende a jovem voluntária, inspirada pelo pai, arquiteto e antigo seminarista. André Serrano, 38 anos, é um dos ex-alunos do Seminário de Fornos de Algodres que decidiram deitar mãos à obra. São cerca de duas dezenas de antigos seminaristas que frequentaram aquele espaço e quiseram recuperá-lo para acolher refugiados ucranianos. André Serrano frequentou aquele espaço, entre 1996 e 1998, e confessa que nunca gostou do destino a que foi votado. “Nós vivíamos aqui, estudávamos na escola preparatória de Fornos de Algodres, mas fazíamos a vida toda aqui, estudar, rezar, tratar da casa, íamos uma vez por mês a casa, éramos cerca de 70 pessoas na altura, mas chegou a ter 130, éramos uma família, muito unidos”, recorda. “Era uma pena o espaço estar fechado, um edifício com três mil metros quadrados que alberga muita gente e então falámos entre colegas e pedimos o espaço à diocese, falámos também com a Câmara para ajudar quem precisa”, acrescenta André Serrano.

“Não é realidade dizer que existe mais oferta que procura” Convencido de que ainda faltam espaços para acolher refugiados, André Serrano reparou num padre amigo, “o padre Leitão, que foi à Ucrânia e trouxe famílias de lá e não é a realidade que existe mais oferta que procura, a nível do alojamento”, observa. “Queremos arranjar um autocarro para trazer mais pessoas para cá, sabemos que há pessoas lá para vir, é preciso um trabalho de ir até à fronteira buscá-los. Todas essas pessoas serão identificadas pelo governo ucraniano e SEF”, garante o arquiteto, que aproveita todas as folgas na recuperação do edifício. “Tínhamos telhas partidas, com infiltrações, caleiras e sarjetas entupidas, janelas e pinturas danificadas, que se soltaram com o tempo. Estamos a fazer um pouco de tudo, remodelação da canalização existente, tratamento das paredes, temos tido patrocínios, o edifício precisava de tudo.” André Serrano conta que a recuperação do Seminário de Fornos de Algodres, para receber os refugiados da guerra na Ucrânia, é um grande trabalho de equipa. “Os colegas e outros voluntários têm aproveitado as folgas e os fins de semana para vir para aqui, os meus filhos vêm para aqui ajudar, todos os dias há pessoas diferentes a trabalhar”, revela. Trinta casas de banho para reparar e tudo por equipar Vasco Tembe, de 43 anos, é carpinteiro. Está a trocar fechaduras e a consertar as portas do antigo seminário. Natural de Moçambique, chegou há uma semana a Portugal. “Está muito difícil mesmo em Moçambique, a gasolina subiu, o pão subiu. Se fosse por mim, parava com a guerra”, desabafa. Para André Serrano, o objetivo é ter numa primeira fase capacidade para 50 a 70 pessoas e insiste que quer ver as obras concluídas até ao final do mês, “porque há pressa em ir buscar famílias à Ucrânia e por isso toda a ajuda é bem-vinda”.