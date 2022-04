Pedro Vaz Patto: “Normalmente, são os que já estão pior que sofrem mais”

Sim, a mensagem da Páscoa lembra-nos, por um lado, um Deus que não é indiferente ao sofrimento das pessoas. O Filho de Deus identificou-se com os sofredores, com as vítimas de injustiça, com os doentes. E é particularmente oportuno nesta altura em que vemos, todos os dias, imagens de destruição de morte, de pessoas que fogem e que deixam tudo, deixam a sua família, que têm que separar da sua família para ter um lugar mais seguro. Vemos imagens de massacres de inocentes. Deus identifica-se com todos este sofrimento. É isto que nos lembra a Páscoa, mas também nos lembra que é a Ressurreição, e a Ressurreição diz-nos que a morte e a violência não têm a última palavra e, portanto, esta é uma esperança que nos permite enfrentar de outra forma todas estas realidades.

Na sua tradicional mensagem de preparação para a Páscoa, a Comissão Nacional de Justiça e Paz denunciou as vozes da destruição e da guerra e as consequências da pandemia de Covid-19, pedindo que a celebração da Ressurreição passe pela atenção ao sofrimento dos outros e ao acolhimento de quem foge da violência. É um desafio particular para estes dias?

Pedro Vaz Patto declara-se chocado com a prioridade dada pelos deputados à questão da eutanásia e afirma que se justifica “a questão do referendo”, porque “se repete agora um fenómeno” verificado na Legislatura anterior, com os dois principais partidos a não tomarem posição durante a campanha eleitoral e a mostrarem-se divididos sobre o tema.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Pedro Vaz Patto defende também “o apoio do Governo à sociedade civil que tem agido com grande generosidade” no acolhimento de refugiados da guerra.

Aquilo que gostaríamos de salientar, e também temos feito esta reflexão com os nossos colegas da Ucrânia, é que não se nega o direito de legítima defesa e o direito de legítima defesa armada que está a decorrer na Ucrânia, mas não podemos esquecer que a guerra é sempre um mal. Pode ser um mal menor, mas é sempre um mal. Deve ser sempre um último recurso. Devemos sempre esgotar todas as possibilidades de resolver os conflitos de outra forma, porque, verdadeiramente, a guerra deixa feridas que não beneficiam ninguém, e portanto, isso choca-me um pouco. Verificar que os contendentes festejam, ou quase que festejam o número de baixas do inimigo, que até podem ser pessoas agressoras e, portanto, pessoas que nos ameaçavam, mas não deixam de ser pessoas humanas e, portanto, nunca, nunca é de festejar a morte. A questão da resistência não armada é algo que tem exemplos históricos e que devemos tê-los em mente, porque é sempre uma possibilidade que não devemos rejeitar liminarmente.

Falava dos contactos que estão a ser mantidos com os congéneres de outros países nas Comissões Nacionais, Justiça e Paz. Como é que tem corrido esse diálogo?

Temos, de um lado, os nossos colegas ucranianos que fazem este apelo ao auxílio também armado. São pessoas que estão identificadas com a posição do governo ucraniano e pretendem que os países da Europa, em geral, auxiliem também com armas este governo. Noutras comissões, nós temos algumas reticências. Não questionamos o direito de legítima defesa, mas lembramos esta possibilidade de haver outras formas de resistência, que sejam formas de recusa de colaboração com as autoridades e que também exigem um sacrifício heróico. Através dessas formas, as pessoas também arriscam a vida, quando recorrem às armas e esse é um aspeto. Depois, podemos perguntar até que ponto é que se deve transigir em relação a determinadas reivindicações. Até que ponto é que essa transigência é uma forma de premiar o infrator ou é uma forma de evitar a guerra? Às vezes, quando se faz uma opção pela defesa armada, tem de se pensar sempre de acordo com a doutrina da Igreja, senão serão as consequências da guerra mais graves do que as consequências de não atuar.

Essa mesma reflexão tem estado muito presente, por exemplo, nas intervenções do Papa Francisco, que ainda, recentemente, pedia que as duas partes estivessem disponíveis para fazer sacrifícios. Penso que vai ao encontro do que o Dr. Pedro Vaz Patto nos diz neste nesta sua reflexão. A Santa Sé tem sido incansável na procura de uma solução para a paz. O Papa, praticamente em todas as suas intervenções, tem presente este cenário de guerra e admitiu recentemente que está a ponderar uma visita a Kiev. No atual contexto, uma deslocação do Papa Francisco à Ucrânia teria algumas consequências no poder negocial da Santa Sé do seu ponto de vista?

É difícil. Não sei se será viável essa forma de mediação. A deslocação do Papa é, antes de mais, um gesto simbólico de solidariedade para com as vítimas da guerra. Mas não sei se há condições. Normalmente, as viagens do Papa não são apenas umas viagens num plano político, diplomático de encontrar autoridades, neste caso do governo ucraniano ou das autarquias locais, mas também, normalmente, são um encontro com os fiéis, com o povo cristão, e isso será mais difícil de concretizar. Depois, o Secretário de Estado, o cardeal Parolin, disse que qualquer intervenção do Papa não deveria ser interpretada como uma opção a favor de um ou de outro campo.